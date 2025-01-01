Matrisler ve Vektörler

Bir matris, double, float veya complex türünde sayılardan oluşan iki boyutlu bir dizidir.

Bir vektör, double, float veya complex türünde sayılardan oluşan tek boyutlu bir dizidir. Vektörlerin dikey mi yoksa yatay mı olduğuna dair bir işareti yoktur. Kullanım durumuna göre belirlenir. Örneğin, Dot vektör işlemi, soldaki vektörün yatay, sağdaki vektörün ise dikey olduğunu varsayar. Belirli bir yön gerekiyorsa, tek satırlı veya tek sütunlu matrisler kullanılabilir. Ancak genellikle bu gerekli değildir.

Matrisler ve vektörler, veriler için dinamik olarak bellek tahsis eder. Aslında matrisler ve vektörler, büyüklük ve içerdikleri veri türü gibi belirli özelliklere sahip nesnelerdir. Matrislerin ve vektörlerin özellikleri, vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() vb. metotlar kullanılarak elde edilebilir. Ayrıca herhangi bir büyüklük de değiştirilebilir.

Matrisler oluşturulurken ve başlatılırken, statik metotlar kullanılır (bunlar bir sınıfın statik metotları gibidir). Örneğin: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix::Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().

Şu anda, matrisler ve vektörler üzerindeki işlemler, complex veri türünün kullanımını içermemektedir - bu veri türü üzerindeki çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.

MQL5, matrislerin ve vektörlerin DLL'lere aktarılmasını destekler. Bu, ilgili veri türlerini kullanan fonksiyonların harici kütüphanelerden içe aktarılmasına olanak sağlar.

Matrisler ve vektörler DLL'e arabellek işaretçisi olarak aktarılır. Örneğin, float türünde bir matrisin aktarılması için, DLL'den dışa aktarılan fonksiyonun ilgili parametresinin float türünde arabellek işaretçisi alması gerekir.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

Matrislerin ve vektörlerin düzgün bir şekilde işlenmesi adına, arabelleklere ek olarak büyüklüklerinin de aktarılması gerekir.

Tüm matris ve vektör metotları aşağıda alfabetik sırayla listelenmiştir.