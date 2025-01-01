- Matris ve Vektör Türleri
- Başlatma
- Manipülasyonlar
- İşlemler
- Çarpımlar
- Dönüşümler
- İstatistikler
- Özellikler
- Matrix Classification
- Çözümler
- Makine Öğrenimi
- OpenBLAS
Matrisler ve Vektörler
Bir matris, double, float veya complex türünde sayılardan oluşan iki boyutlu bir dizidir.
Bir vektör, double, float veya complex türünde sayılardan oluşan tek boyutlu bir dizidir. Vektörlerin dikey mi yoksa yatay mı olduğuna dair bir işareti yoktur. Kullanım durumuna göre belirlenir. Örneğin, Dot vektör işlemi, soldaki vektörün yatay, sağdaki vektörün ise dikey olduğunu varsayar. Belirli bir yön gerekiyorsa, tek satırlı veya tek sütunlu matrisler kullanılabilir. Ancak genellikle bu gerekli değildir.
Matrisler ve vektörler, veriler için dinamik olarak bellek tahsis eder. Aslında matrisler ve vektörler, büyüklük ve içerdikleri veri türü gibi belirli özelliklere sahip nesnelerdir. Matrislerin ve vektörlerin özellikleri, vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() vb. metotlar kullanılarak elde edilebilir. Ayrıca herhangi bir büyüklük de değiştirilebilir.
Matrisler oluşturulurken ve başlatılırken, statik metotlar kullanılır (bunlar bir sınıfın statik metotları gibidir). Örneğin: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix::Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().
Şu anda, matrisler ve vektörler üzerindeki işlemler, complex veri türünün kullanımını içermemektedir - bu veri türü üzerindeki çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.
MQL5, matrislerin ve vektörlerin DLL'lere aktarılmasını destekler. Bu, ilgili veri türlerini kullanan fonksiyonların harici kütüphanelerden içe aktarılmasına olanak sağlar.
Matrisler ve vektörler DLL'e arabellek işaretçisi olarak aktarılır. Örneğin, float türünde bir matrisin aktarılması için, DLL'den dışa aktarılan fonksiyonun ilgili parametresinin float türünde arabellek işaretçisi alması gerekir.
MQL5
|
#import "mmlib.dll"
C++
|
extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)
Matrislerin ve vektörlerin düzgün bir şekilde işlenmesi adına, arabelleklere ek olarak büyüklüklerinin de aktarılması gerekir.
Tüm matris ve vektör metotları aşağıda alfabetik sırayla listelenmiştir.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Kategori
|
Aktivasyon fonksiyonu değerlerini hesaplar ve onları aktarılan vektöre/matrise yazar
|
Maksimum değerin indeksini geri döndürür
|
Minimum değerin indeksini geri döndürür
|
Sıralanmış indeksi geri döndürür
|
Otomatik dönüştürmeyle matrisi, vektörü veya diziyi kopyalar
|
Matris/vektör değerlerinin ağırlıklı ortalamasını hesaplar
|
Cholesky ayrışmasını hesaplar
|
Matrisin/vektörün elemanlarını belirli bir geçerli değerler aralığıyla sınırlar
|
Bir sütun vektörü geri döndürür. Belirtilen sütuna vektörü yazar
|
Matristeki sütun sayısını geri döndürür
|
Belirtilen hassasiyetle iki matrisin/vektörün elemanlarını karşılaştırır
|
Anlamlı basamak hassasiyetiyle iki matrisin/vektörün elemanlarını karşılaştırır
|
Matrisin koşul sayısını hesaplar
|
İki vektörün ayrık, lineer konvolüsyonunu geri döndürür
|
Matrisin/vektörün bir kopyasını geri döndürür
|
2 alt matrisi tek bir matriste birleştirir. 2 vektörü tek bir vektörde birleştirir.
|
Belirtilen gösterge arabelleğinden belirtilen miktarda veriyi vektöre alır
|
Belirtilen sembol, zaman dilimi ve veri miktarı için MqlRates yapısından matrise veya vektöre geçmiş seriler alır
|
MqlTick yapısından matrise veya vektöre tikler alır
|
Belirtilen tarih aralığı için MqlTick yapısından matrise veya vektöre tikler alır
|
Pearson korelasyon katsayısını (lineer korelasyon katsayısı) hesaplar
|
İki vektörün çapraz korelasyonunu hesaplar
|
Kovaryans matrisini hesaplar
|
Belirtilen eksen boyunca olanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif çarpımını geri döndürür
|
Belirtilen eksen boyunca olanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif toplamını geri döndürür
|
Aktivasyon fonksiyonu türevinin değerlerini hesaplar ve onları aktarılan vektöre/matrise yazar
|
Tersinir kare matrisin determinantını hesaplar
|
Bir köşegeni çıkarır veya bir köşegen matris oluşturur
|
İki vektörün nokta çarpımı
|
Kare matrisin özdeğerlerini ve sağ özvektörlerini hesaplar
|
Genel matrisin özdeğerlerini hesaplar
|
Köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris geri döndürür
|
Matrisi veya vektörü belirtilen değerle doldurur
|
Matris elemanının iki yerine bir indeks aracılığıyla adreslenmesine olanak sağlar
|
Belirtilen değerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür
|
Genel matris çarpımı (General Matrix Multiply, GeMM) yöntemi, iki matrisin genel çarpımını uygular
|
Matris/vektördeki NaN değerlerinin sayısını geri döndürür
|
Bir matrisi yatay olarak birden çok alt matrise böler. axis=0 Split ile aynıdır
|
Belirtilen büyüklükte bir birim matris oluşturur
|
Matrisi veya vektörü başlatır
|
İki matrisin iç çarpımı
|
Jordan-Gauss yöntemiyle tersinir kare matrisin çarpımsal tersini hesaplar
|
İki matrisin, matrisin ve vektörün, vektörün ve matrisin veya iki vektörün Kronecker çarpımını geri döndürür
|
Hesaplanan lineer regresyon değerleriyle bir vektör/matris hesaplar
|
Kayıp fonksiyonu değerlerini hesaplar ve onları aktarılan vektöre/matrise yazar
|
Lineer cebirsel denklem sisteminin en küçük kareler çözümünü geri döndürür (kare olmayan veya dejenere matrisler için)
|
Alt üçgen matris ve üst üçgen matrisin çarpımı olarak, matrisin LU ayrışması
|
Yalnızca satır permütasyonlarıyla LU ayrışması olarak, kısmi pivotlu LUP ayrışması: PA=LU
|
İki matrisin matris çarpımı
|
Matristeki/vektördeki maksimum değeri geri döndürür
|
Elemanların aritmetik ortalamasını hesaplar
|
Matris/vektör elemanlarının medyanını hesaplar
|
Matristeki/vektördeki minimum değeri geri döndürür
|
Matrisin veya vektörün normunu geri döndürür
|
1'lerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür
|
İki matrisin veya iki vektörün dış çarpımını hesaplar
|
Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen yüzdelik dilimini geri döndürür
|
Moore-Penrose yöntemiyle matrisin yalancı tersini hesaplar
|
Kare matrisi bir tam sayı kuvvete yükseltir
|
Belirtilen eksen boyunca da gerçekleştirilebilen matris/vektör elemanlarının çarpımını geri döndürür
|
Matrisin/vektörün veya belirtilen matris ekseninin değer aralığını geri döndürür
|
Matrisin qr ayrışmasını hesaplar
|
Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen dağılım dilimini geri döndürür
|
Statik fonksiyon. Rastgele değerlerle dolu yeni bir matris veya vektör oluşturur ve geri döndürür. Rastgele değerler belirtilen aralıkta tekdüze olarak üretilir.
|
Gauss yöntemini kullanarak matris rankını geri döndürür
|
Belirtilen veri kümesi üzerinde oluşturulan regresyon çizgisinden sapma hatası olarak, regresyon metriğini hesaplar
|
Verilerini değiştirmeden matrisin şeklini değiştirir
|
Belirtilen şekle ve büyüklüğe sahip yeni bir matris geri döndürür
|
Bir satır vektörü geri döndürür. Belirtilen satıra vektörü yazar
|
Matristeki satır sayısını geri döndürür
|
Belirtilen indekse göre vektör elemanının değerini ayarlar
|
Vektörün büyüklüğünü geri döndürür
|
Matrisin determinantının işaretini ve logaritmasını hesaplar
|
Lineer matris denklemini veya lineer cebirsel denklem sistemini çözer
|
Matris veya vektörü yerinde sıralar
|
AT*A çarpımının özdeğerlerinin kümesi olarak, matrisin spektrumunu hesaplar
|
Bir matrisi birden çok alt matrise böler
|
Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların standart sapmasını geri döndürür
|
Belirtilen eksen(ler) boyunca da gerçekleştirilebilen matris/vektör elemanlarının toplamını geri döndürür
|
Tekil değer ayrışması
|
Matristeki sütunları değiştirir
|
Matristeki satırları değiştirir
|
Matrisin köşegenlerinin toplamını geri döndürür
|
Matrisin devriğini alır (eksenleri değiştirir) ve değiştirilmiş matrisi geri döndürür
|
İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur
|
k'nıncı köşegenin üzerindeki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Alt üçgen matris
|
k'nıncı köşegenin altındaki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Üst üçgen matris
|
Matris/vektör elemanlarının varyansını hesaplar
|
Bir matrisi dikey olarak birden çok alt matrise böler. axis=1 Split ile aynıdır
|
0'larla dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür