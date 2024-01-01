//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderDelete.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Açıklama

#property description "Bu script, FolderDelete() fonksiyonunun kullanım örneğini gösterir."

#property description "İlk olarak, iki klasör oluşturur, bunlardan biri boştur, ikincisi ise bir dosya içerir."

#property description "Boş olmayan bir klasörü silmeye çalıştığımızda hata dönüşü yapar ve bir uyarı mesajı gösterir."



//--- Giriş parametrelerinin iletişim penceresini, script çalıştırıldığında göster

#property script_show_inputs

//--- Giriş parametreleri

input string firstFolder="empty"; // Bir boş klasör

input string secondFolder="nonempty";// dosyanın oluşturulacağı klasör

string filename="delete_me.txt"; // secondFolder içinde oluşturulacak dosyanın ismi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Dosya tanıtıcısını buraya yaz

int handle;

//--- Hangi dosyayı aradığımızı öğren

string working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- Bir hata ayıklama mesajı

PrintFormat("working_folder=%s",working_folder);

//--- MQL5\Files adresinde boş bir klasör oluşturmayı deniyor

if(FolderCreate(firstFolder,0)) // 0 değeri, terminalin yerel klasöründe çalıştığımız anlamına geliyor

{

//--- Tam adresi, oluşturulan klasöre gir

PrintFormat("%s klasörü oluşturuldu",working_folder+"\\"+firstFolder);

//--- Hata kodunu sıfırla

ResetLastError();

}

else

PrintFormat("%s klasörü oluşturulamadı. Hata kodu %d",working_folder+"\\"+firstFolder, GetLastError());



//--- şimdi, FileOpen() fonksiyonunu kullanarak, boş olmayan bir klasör yarat

string filepath=secondFolder+"\\"+filename; // Olmayan bir klasör içinde, yazma amaçlı açacağımız dosyanın adresini oluştur

handle=FileOpen(filepath,FILE_WRITE|FILE_TXT); // FILE_WRITE bayrağı bu durumda zorunlu, bakınız FileOpen

if(handle!=INVALID_HANDLE)

PrintFormat("%s dosyası, okuma amacıyla açıldı",working_folder+"\\"+filepath);

else

PrintFormat("%s dosyası, %s klasöründe oluşturulamadı. Hata kodu=",filename,secondFolder, GetLastError());



Comment(StringFormat("Prepare to delete folders %s and %s", firstFolder, secondFolder));

//--- Çizelgedeki mesajı okumak için 5 saniyelik kısa bir duraklama

Sleep(5000); // Sleep(), göstergelerde kullanılamaz!



//--- İletişim kutusu göster ve kullanıcıya sor

int choice=MessageBox(StringFormat("%s ve %s klasörlerini silmek istiyor musunuz?", firstFolder, secondFolder),

"Klasörler siliniyor",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // İki düğme - "Yes" ve "No"



//--- Seçilen versiyona göre bir eylem gerçekleştir

if(choice==IDYES)

{

//--- Çizelgeden yorumu sil

Comment("");

//--- "Experts" (Uzmanlar) bültenine bir mesaj ekle

PrintFormat("%s ve %s klasörleri siliniyor",firstFolder, secondFolder);

ResetLastError();

//--- Boş klasörleri sil

if(FolderDelete(firstFolder))

//--- Klasör boş olduğunda, şu mesajın gösterilmesi gerek

PrintFormat("%s klasörü başarıyla silindi",firstFolder);

else

PrintFormat("%s klasörü silinemedi. Hata kodu=%d", firstFolder, GetLastError());



ResetLastError();

//--- Bir dosya içeren klasörü sil

if(FolderDelete(secondFolder))

PrintFormat("%s klasörü başarıyla silindi", secondFolder);

else

//--- Klasör dosya içeriyorsa, şu mesajın gösterilmesi gerekir

PrintFormat("%s klasörü silinemedi. Hata kodu=%d", secondFolder, GetLastError());

}

else

Print("Silme işlemi iptal edildi");

//---

}