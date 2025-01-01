ObjectDelete

Belirtilen sembolü belirtilen çizelgeden kaldırır.

bool ObjectDelete(

long chart_id,

string name

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in] Silinecek nesnenin ismi.

Dönüş değeri

Fonksiyon, komutun doğru olarak belirtilen grafiğin sırasına başarıyla eklendiğinde true, aksi halde false döndürür.

Not

Eşzamanlı olmayan bir çağrı her zaman ObjectDelete() için kullanılır, bu nedenle fonksiyon yalnızca komutu bir grafik sırasına ekleme sonuçlarını döndürür. Bu durumda true yalnızca komutun başarıyla eklendiği anlamına gelir, ancak yürütme sonucu bilinmemektedir.

Komut yürütme sonucunu kontrol etmek için ObjectFind() işlevini veya ObjectGetXXX gibi nesne özelliklerini isteyen başka herhangi bir işlevi kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tür işlevlerin bu grafiğin kuyruğunun sonuna eklendiğini ve yürütme sonucunu beklediğini (senkron çağrı nedeniyle) unutmamalısınız ve bu nedenle zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.

Bir nesne yeniden isimlendirildiğinde, aynı anda iki olay ortaya çıkar. Bu olaylar, bir Uzman Danışman veya gösterge içerisinde OnChartEvent() fonksiyonu ile işlenebilir: