DirectX 11 fonksiyonları ve gölgelendiricileri, doğrudan fiyat grafiğinde 3D görselleştirme için tasarlanmıştır.

3D grafikler oluşturmak için gerekli görüntü boyutuna sahip bir grafik içeriği (DXContextCreate) gerekir. Ayrıca, köşe ve indeks tamponları (DXBufferCreate) hazırlamak, ilaveten de köşe ve piksel gölgelendiricileri (DXShaderCreate) oluşturmak gerekir. Bu, grafikleri renkli görüntülemek için yeterlidir.

İleri grafik seviyesi, gölgelendiricilere ek render alma parametreleri iletmek için girdilerin (DXInputSet) varlığına ihtiyaç duyar. Bu, kamera ve 3D nesne konumlarının ayarlanmasına, ışık kaynaklarının tanımlanmasına ve ayrıca fare ve klavye kontrolünün gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Böylece, dahili MQL5 fonksiyonları, üçüncü parti araçlara gerek kalmadan doğrudan MetaTrader 5'de animasyonlu 3D grafikler oluşturmanıza olanak tanır. Grafik kartı, fonksiyonların çalışması için DX 11 ve Shader Model 5.0'ı desteklemelidir.

Kütüphaneyle çalışmaya başlamak için MetaTrader 5'te DirectX'i kullanarak 3D grafik oluşturma makalesini okuyun.  

Fonksiyon

Eylem

DXContextCreate

Belirli bir boyuttaki kareleri render almak için bir grafik içeriği oluşturur

DXContextSetSize

DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu değiştirir

DXContextSetSize

DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu elde eder

DXContextClearColors

Render alma tamponu için tüm pikselleri belirtilen renge ayarlar

DXContextClearDepth

Derinlik tamponunu temizler

DXContextGetColors

Grafik içeriğinden belirtilen boyutta ve ofsette bir görüntü elde eder

DXContextGetDepth

Oluşturulan bir karenin derinlik tamponunu elde eder

DXBufferCreate

Veri dizisine dayalı olarak belirtilen tipte bir tampon oluşturur

DXTextureCreate

Aktarılan görüntüden kesilmiş belirli bir boyuttaki dikdörtgenden 2D bir doku oluşturur

DXInputCreate

Gölgelendirici girdilerini oluşturur

DXInputSet

Gölgelendirici girdilerini ayarlar

DXShaderCreate

Belirtilen tipte bir gölgelendirici oluşturur

DXShaderSetLayout

Köşe gölgelendirici için köşe düzenini ayarlar

DXShaderInputsSet

Gölgelendirici girdilerini ayarlar

DXShaderTexturesSet

Gölgelendirici dokularını ayarlar

DXDraw

DXBufferSet()'te ayarlanan köşe tamponunun köşe noktalarını render alır

DXDrawIndexed

DXBufferSet() indeks tamponu tarafından tanımlanan grafik ilkellerini oluşturur

DXPrimiveTopologySet

DXDrawIndexed()'i kullanarak render almak için ilkellerin tipini ayarlar

DXBufferSet

Geçerli render işlemi için bir tampon ayarlar

DXShaderSet

Render alma için gölgelendirici ayarlar

DXHandleType

Tanıtıcı değer tipini geri döndürür

DXRelease

Tanıtıcı değeri serbest bırakır