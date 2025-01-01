DirectX ile çalışma

DirectX 11 fonksiyonları ve gölgelendiricileri, doğrudan fiyat grafiğinde 3D görselleştirme için tasarlanmıştır.

3D grafikler oluşturmak için gerekli görüntü boyutuna sahip bir grafik içeriği (DXContextCreate) gerekir. Ayrıca, köşe ve indeks tamponları (DXBufferCreate) hazırlamak, ilaveten de köşe ve piksel gölgelendiricileri (DXShaderCreate) oluşturmak gerekir. Bu, grafikleri renkli görüntülemek için yeterlidir.

İleri grafik seviyesi, gölgelendiricilere ek render alma parametreleri iletmek için girdilerin (DXInputSet) varlığına ihtiyaç duyar. Bu, kamera ve 3D nesne konumlarının ayarlanmasına, ışık kaynaklarının tanımlanmasına ve ayrıca fare ve klavye kontrolünün gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Böylece, dahili MQL5 fonksiyonları, üçüncü parti araçlara gerek kalmadan doğrudan MetaTrader 5'de animasyonlu 3D grafikler oluşturmanıza olanak tanır. Grafik kartı, fonksiyonların çalışması için DX 11 ve Shader Model 5.0'ı desteklemelidir.

Kütüphaneyle çalışmaya başlamak için MetaTrader 5'te DirectX'i kullanarak 3D grafik oluşturma makalesini okuyun.