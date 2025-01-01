- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DirectX ile çalışma
DirectX 11 fonksiyonları ve gölgelendiricileri, doğrudan fiyat grafiğinde 3D görselleştirme için tasarlanmıştır.
3D grafikler oluşturmak için gerekli görüntü boyutuna sahip bir grafik içeriği (DXContextCreate) gerekir. Ayrıca, köşe ve indeks tamponları (DXBufferCreate) hazırlamak, ilaveten de köşe ve piksel gölgelendiricileri (DXShaderCreate) oluşturmak gerekir. Bu, grafikleri renkli görüntülemek için yeterlidir.
İleri grafik seviyesi, gölgelendiricilere ek render alma parametreleri iletmek için girdilerin (DXInputSet) varlığına ihtiyaç duyar. Bu, kamera ve 3D nesne konumlarının ayarlanmasına, ışık kaynaklarının tanımlanmasına ve ayrıca fare ve klavye kontrolünün gerçekleştirilmesine olanak sağlar.
Böylece, dahili MQL5 fonksiyonları, üçüncü parti araçlara gerek kalmadan doğrudan MetaTrader 5'de animasyonlu 3D grafikler oluşturmanıza olanak tanır. Grafik kartı, fonksiyonların çalışması için DX 11 ve Shader Model 5.0'ı desteklemelidir.
Kütüphaneyle çalışmaya başlamak için MetaTrader 5'te DirectX'i kullanarak 3D grafik oluşturma makalesini okuyun.
Fonksiyon
Eylem
Belirli bir boyuttaki kareleri render almak için bir grafik içeriği oluşturur
DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu değiştirir
DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu elde eder
Render alma tamponu için tüm pikselleri belirtilen renge ayarlar
Derinlik tamponunu temizler
Grafik içeriğinden belirtilen boyutta ve ofsette bir görüntü elde eder
Oluşturulan bir karenin derinlik tamponunu elde eder
Veri dizisine dayalı olarak belirtilen tipte bir tampon oluşturur
Aktarılan görüntüden kesilmiş belirli bir boyuttaki dikdörtgenden 2D bir doku oluşturur
Gölgelendirici girdilerini oluşturur
Gölgelendirici girdilerini ayarlar
Belirtilen tipte bir gölgelendirici oluşturur
Köşe gölgelendirici için köşe düzenini ayarlar
Gölgelendirici girdilerini ayarlar
Gölgelendirici dokularını ayarlar
DXBufferSet()'te ayarlanan köşe tamponunun köşe noktalarını render alır
DXBufferSet() indeks tamponu tarafından tanımlanan grafik ilkellerini oluşturur
DXDrawIndexed()'i kullanarak render almak için ilkellerin tipini ayarlar
Geçerli render işlemi için bir tampon ayarlar
Render alma için gölgelendirici ayarlar
Tanıtıcı değer tipini geri döndürür
Tanıtıcı değeri serbest bırakır