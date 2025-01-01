- Char, Short, Int ve Long Tipleri
- Karakter Sabitleri
- Datetime Tipi
- Color Tipi
- Bool Tipi
- Sayımlar
Char, Short, Int ve Long Tipleri
char #
char tipi 1 baytlık bellek işgal eder (8 bit) ve ikili notasyon (2^8=256) değerlerinin ifade edilmesini sağlar. char tipi negatif ve pozitif değerlerin her ikisini de barındırabilir. Değer aralığı -128'den 127'ye kadardır.
uchar #
uchar tamsayı tipi de, char tipi gibi 1 baytlık bellek işgal eder; Ama onun aksine uchar sadece pozitif değerler için düşünülmüştür. En küçük değeri sıfırdır, en büyük değeri ise 255'tir. uchar tipinin isminin önündeki u harfi unsigned (işaretsiz) kelimesinin kısaltmasıdır.
short #
short tipinin büyüklüğü 2 bayttır (16 bit) ve dolayısıyla, 2 üzeri 16'lık (2^16 = 65 536) bir aralıkta yer alan değerlerin ifade edilmesini sağlar. short tipinin işaretli bir tip olması ve hem negatif hem pozitif değerler içermesi nedeniyle, alabileceği değerler -32 768 ve 32 767 arasındadır.
ushort #
İşaretsiz (unsigned) short tipi, ushort tipidir ve yine 2 bayt boyutundadır. En küçük değeri sıfır 0, En büyü değeri 65 535'tir.
int #
Tamsayı int tipinin büyüklüğü 4 bayttır (32 bit). En küçük değer -2 147 483 648, en büyük değer ise 2 147 483 647'dir.
uint #
İşaretsiz (unsigned) tamsayı tipi uint'tir. 4 baytlık belek işgal eder ve 0 - 4 294 967 295 arası tamsayıların ifade edilmesini sağlarlar.
long #
long tipinin büyüklüğü 8 bayttır (64 bit). En küçük değer -9 223 372 036 854 775 808, en büyük değer ise 9 223 372 036 854 775 807'dir.
ulong #
İşaretsiz ulong tipi de 8 bayt yer kaplar ve 0 ile 18 446 744 073 709 551 615 arası değerleri saklayabilirler.
Örnekler:
|
char ch=12;
İşaretsiz tamsayı tipleri negatif değerler içerecek şekilde tasarlanmadıkları için negatif değer ile kullanımlarının denenmesi beklenmedik sonuçlar doğurur. Aşağıdaki gibi basit bir betik sonsuz bir döngüye yol açabilir:
|
//--- Sonsuz döngü
Düzgün versiyon şu şekildedir:
|
//--- Düzgün versiyon şu şekildedir
Sonuç:
|
ch= -128 u_ch= 128
Örnekler:
|
//--- Negatif değerler, işaretsiz (unsigned) tiplerde saklanamazlar
Onaltılık: 0x veya 0X ile başlayan ve a-f/A-F harfleriyle (10-15 arası değerlerin yazımı için) ve 0-9 arası rakamlarla temsil edilirler.
Örnekler:
|
0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7
Tamsayı değişkenleri B ön eki kullanılarak ikili tabanda yazılabilir. Örneğin, bir alım-satım seansının çalışma saatlerini int tipli bir değişkene kodlayabilir ve ilgili bilgiyi istenen algoritmaya göre kullanabilirsiniz:
|
//+------------------------------------------------------------------+
