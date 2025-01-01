Char, Short, Int ve Long Tipleri

char tipi 1 baytlık bellek işgal eder (8 bit) ve ikili notasyon (2^8=256) değerlerinin ifade edilmesini sağlar. char tipi negatif ve pozitif değerlerin her ikisini de barındırabilir. Değer aralığı -128'den 127'ye kadardır.

uchar tamsayı tipi de, char tipi gibi 1 baytlık bellek işgal eder; Ama onun aksine uchar sadece pozitif değerler için düşünülmüştür. En küçük değeri sıfırdır, en büyük değeri ise 255'tir. uchar tipinin isminin önündeki u harfi unsigned (işaretsiz) kelimesinin kısaltmasıdır.

short tipinin büyüklüğü 2 bayttır (16 bit) ve dolayısıyla, 2 üzeri 16'lık (2^16 = 65 536) bir aralıkta yer alan değerlerin ifade edilmesini sağlar. short tipinin işaretli bir tip olması ve hem negatif hem pozitif değerler içermesi nedeniyle, alabileceği değerler -32 768 ve 32 767 arasındadır.

İşaretsiz (unsigned) short tipi, ushort tipidir ve yine 2 bayt boyutundadır. En küçük değeri sıfır 0, En büyü değeri 65 535'tir.

Tamsayı int tipinin büyüklüğü 4 bayttır (32 bit). En küçük değer -2 147 483 648, en büyük değer ise 2 147 483 647'dir.

İşaretsiz (unsigned) tamsayı tipi uint'tir. 4 baytlık belek işgal eder ve 0 - 4 294 967 295 arası tamsayıların ifade edilmesini sağlarlar.

long tipinin büyüklüğü 8 bayttır (64 bit). En küçük değer -9 223 372 036 854 775 808, en büyük değer ise 9 223 372 036 854 775 807'dir.

İşaretsiz ulong tipi de 8 bayt yer kaplar ve 0 ile 18 446 744 073 709 551 615 arası değerleri saklayabilirler.

Örnekler:

char ch=12;

short sh=-5000;

int in=2445777;

İşaretsiz tamsayı tipleri negatif değerler içerecek şekilde tasarlanmadıkları için negatif değer ile kullanımlarının denenmesi beklenmedik sonuçlar doğurur. Aşağıdaki gibi basit bir betik sonsuz bir döngüye yol açabilir:

//--- Sonsuz döngü

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<128;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

}

}

Düzgün versiyon şu şekildedir:

//--- Düzgün versiyon şu şekildedir

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<=127;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

if(ch==127) break;

}

}

Sonuç:

ch= -128 u_ch= 128

ch= -127 u_ch= 129

ch= -126 u_ch= 130

ch= -125 u_ch= 131

ch= -124 u_ch= 132

ch= -123 u_ch= 133

ch= -122 u_ch= 134

ch= -121 u_ch= 135

ch= -120 u_ch= 136

ch= -119 u_ch= 137

ch= -118 u_ch= 138

ch= -117 u_ch= 139

ch= -116 u_ch= 140

ch= -115 u_ch= 141

ch= -114 u_ch= 142

ch= -113 u_ch= 143

ch= -112 u_ch= 144

ch= -111 u_ch= 145

...

Örnekler:

//--- Negatif değerler, işaretsiz (unsigned) tiplerde saklanamazlar

uchar u_ch=-120;

ushort u_sh=-5000;

uint u_in=-401280;

Onaltılık: 0x veya 0X ile başlayan ve a-f/A-F harfleriyle (10-15 arası değerlerin yazımı için) ve 0-9 arası rakamlarla temsil edilirler.

Örnekler:

0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7

Tamsayı değişkenleri B ön eki kullanılarak ikili tabanda yazılabilir. Örneğin, bir alım-satım seansının çalışma saatlerini int tipli bir değişkene kodlayabilir ve ilgili bilgiyi istenen algoritmaya göre kullanabilirsiniz:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- çalışma saatleri için 1, diğer saatler içinse 0 değerini ayarla

int AsianSession =B'111111111'; // Asya seansı 0:00 - 9:00

int EuropeanSession=B'111111111000000000'; // Avrupa seansı 9:00 - 18:00

int AmericanSession =B'111111110000000000000011'; // Amerika seansı 16:00 - 02:00

//--- seansların sayısal değerlerini türet

PrintFormat("Asya seans saatleri değeri =%d",AsianSession);

PrintFormat("Avrupa seans saatleri değeri =%d",EuropeanSession);

PrintFormat("Amerika seans saatleri değeri =%d",AmericanSession);

//--- şimdi, seansların çalışma saatlerini dizgi ifadeleri ile gösterelim

Print("Asya seansı ",GetHoursForSession(AsianSession));

Print("Avrupa seansı ",GetHoursForSession(EuropeanSession));

Print("Amerika seansı ",GetHoursForSession(AmericanSession));

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| seansların çalışma saatlerine bir dizgi şeklinde dönüş yap |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetHoursForSession(int session)

{

//--- kontrol etmek içn, AND bit işlemlerini ve 1 bitlik sağ kaydırmayı <<=1 kullan

//--- kontrole en düşük bitten başla

int bit=1;

string out="çalışma saatleri: ";

//--- sıfırdan yirmiüçe kadar artırarak 24 bitin tamamını kontrol et

for(int i=0;i<24;i++)

{

//--- bit durumunu sayıyla al

bool workinghour=(session&bit)==bit;

//--- saati ifade eden sayıyı mesaja ekle

if(workinghour )out=out+StringFormat("%d ",i);

//--- bir sonrakinin değerini kontrol etmek için bir bit sola kaydır

bit<<=1;

}

//--- sonuç dizgisi

return out;

}

