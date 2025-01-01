DokümantasyonBölümler
Matematiksel fonksiyonlar

Matematiksel ve trigonometrik fonksiyonlar kümesi.

Matematik fonksiyonları başlangıçta skaler değerler üzerinde matematik işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Artık bu fonksiyonların çoğu matrisler ve vektörlerle kullanılabilir. İlgili fonksiyonlar şunlardır: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, ve MathTanh. Burada, matrisler veya vektörler öğe bazında işlenir. Örnek:

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

MathMod ve MathPowiçin ikinci öğe uygun boyutta bir skaler veya matris/vektör olabilir.

Fonksiyon

Eylem

MathAbs

Belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar

MathArccos

Bir x değişkeninin ark kosinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar

MathArcsin

Bir x değişkeninin ark sinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar

MathArctan

Bir x değişkeninin ark tanjant değerine, radyan cinsinden dönüş yapar

MathClassify

Reel sayının tipini geri döndürür

MathCeil

Nümerik bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar

MathCos

Bir sayının kosinüsüne dönüş yapar

MathExp

Bir sayının eksponentine dönüş yapar

MathFloor

Nümerik bir değer için en yakın küçük tamsayı değerine dönüş yapar

MathLog

Sayının normal logaritmasına dönüş yapar

MathLog10

Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasına dönüş yapar

MathMax

İki sayısal sayı arasındaki en büyük değere dönüş yapar

MathMin

İki sayısal sayı arasındaki en küçük değere dönüş yapar

MathMod

İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar

MathPow

Bir sayının kuvvetini alır

MathRand

0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal sayıya dönüş yapar

MathRound

Değeri, en yakın tamsayıya yuvarlar

MathSin

Bir sayının sinüsüne dönüş yapar

MathSqrt

Sayının kareköküne dönüş yapar

MathSrand

Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar

MathTan

Bir sayının tanjantını alır

MathIsValidNumber

Bir reel sayının doğruluğunu kontrol eder

MathExpm1

MathExp(x)-1 ifadesinin değerine dönüş yapar

MathLog1p

MathLog(1+x) ifadesinin değerine dönüş yapar

MathArccosh

Hiperbolik ark kosinüs değerine dönüş yapar

MathArcsinh

Hiperbolik ark sinüs değerine dönüş yapar

MathArctanh

Hiperbolik ark tanjant değerine dönüş yapar

MathCosh

Hiperbolik kosinüs değerine dönüş yapar

MathSinh

Hiperbolik sinüs değerine dönüş yapar

MathTanh

Hiperbolik tanjant değerine dönüş yapar

MathSwap

ushort/uint/ushort değerindeki bayt sırasını değiştirin