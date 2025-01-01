Matematiksel fonksiyonlar

Matematiksel ve trigonometrik fonksiyonlar kümesi.

Matematik fonksiyonları başlangıçta skaler değerler üzerinde matematik işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Artık bu fonksiyonların çoğu matrisler ve vektörlerle kullanılabilir. İlgili fonksiyonlar şunlardır: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, ve MathTanh. Burada, matrisler veya vektörler öğe bazında işlenir. Örnek:

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

MathMod ve MathPowiçin ikinci öğe uygun boyutta bir skaler veya matris/vektör olabilir.