- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
Matematiksel fonksiyonlar
Matematiksel ve trigonometrik fonksiyonlar kümesi.
Matematik fonksiyonları başlangıçta skaler değerler üzerinde matematik işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Artık bu fonksiyonların çoğu matrisler ve vektörlerle kullanılabilir. İlgili fonksiyonlar şunlardır: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, ve MathTanh. Burada, matrisler veya vektörler öğe bazında işlenir. Örnek:
|
//---
MathMod ve MathPowiçin ikinci öğe uygun boyutta bir skaler veya matris/vektör olabilir.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Belirtilen sayısal değerin mutlak değerine dönüş yapar
|
Bir x değişkeninin ark kosinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar
|
Bir x değişkeninin ark sinüs değerine, radyan cinsinden dönüş yapar
|
Bir x değişkeninin ark tanjant değerine, radyan cinsinden dönüş yapar
|
Reel sayının tipini geri döndürür
|
Nümerik bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar
|
Bir sayının kosinüsüne dönüş yapar
|
Bir sayının eksponentine dönüş yapar
|
Nümerik bir değer için en yakın küçük tamsayı değerine dönüş yapar
|
Sayının normal logaritmasına dönüş yapar
|
Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasına dönüş yapar
|
İki sayısal sayı arasındaki en büyük değere dönüş yapar
|
İki sayısal sayı arasındaki en küçük değere dönüş yapar
|
İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar
|
Bir sayının kuvvetini alır
|
0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal sayıya dönüş yapar
|
Değeri, en yakın tamsayıya yuvarlar
|
Bir sayının sinüsüne dönüş yapar
|
Sayının kareköküne dönüş yapar
|
Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar
|
Bir sayının tanjantını alır
|
Bir reel sayının doğruluğunu kontrol eder
|
MathExp(x)-1 ifadesinin değerine dönüş yapar
|
MathLog(1+x) ifadesinin değerine dönüş yapar
|
Hiperbolik ark kosinüs değerine dönüş yapar
|
Hiperbolik ark sinüs değerine dönüş yapar
|
Hiperbolik ark tanjant değerine dönüş yapar
|
Hiperbolik kosinüs değerine dönüş yapar
|
Hiperbolik sinüs değerine dönüş yapar
|
Hiperbolik tanjant değerine dönüş yapar
|
ushort/uint/ushort değerindeki bayt sırasını değiştirin