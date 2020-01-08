copy_rates_from

MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarihten itibaren olan barları elde eder.

copy_rates_from(

symbol,

timeframe,

date_from,

count

)

Parametreler

symbol

[in] Finansal enstrüman adı, örneğin, "EURUSD". Gerekli adsız parametre.

timeframe

[in] Barların talep edileceği zaman aralığı. TIMEFRAME sayımından bir değer ayarlanır. Gerekli adsız parametre.

date_from

[in] İstenilen seçimin ilk barının açılış tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.

count

[in] Elde edilecek bar sayısı. Gerekli adsız parametre.

Geri dönüş değeri

Barlar time, open, high, low, close, tick_volume, spread ve real_volume adlı sütunlara sahip numpy dizisi halinde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.

Not

Daha fazla bilgi için CopyRates() fonksiyonuna bakın.

Sadece belirtilen tarihe eşit veya ondan daha önceki verilerin dönüşü yapılacaktır. Yani, herhangi bir çubuğun açılış zamanı her zaman belirtilenden az veya belirtilene eşit olacaktır.

MetaTrader 5 terminali yalnızca grafiklerde kullanıcıya kullanılabilir olan geçmişteki barları sağlar. Kullanıcılar için kullanılabilir bar sayısı "Maks. bar sayısı" parametresinde ayarlanır.

Python, 'datetime' nesnesini oluştururken yerel zaman dilimini kullanır, MetaTrader 5 ise tik ve bar açılış zamanını UTC zaman diliminde (öteleme olmadan) depolar. Bu nedenle; 'datetime', zamanı kullanan fonksiyonları yürütmek için UTC zamanında oluşturulmalıdır. MetaTrader 5 terminalinden alınan veriler UTC zamanına sahiptir.

TIMEFRAME, olası grafik periyodu değerlerine sahip bir sayımdır

ID Açıklama TIMEFRAME_M1 1 dakika TIMEFRAME_M2 2 dakika TIMEFRAME_M3 3 dakika TIMEFRAME_M4 4 dakika TIMEFRAME_M5 5 dakika TIMEFRAME_M6 6 dakika TIMEFRAME_M10 10 dakika TIMEFRAME_M12 12 dakika TIMEFRAME_M12 15 dakika TIMEFRAME_M20 20 dakika TIMEFRAME_M30 30 dakika TIMEFRAME_H1 1 saat TIMEFRAME_H2 2 saat TIMEFRAME_H3 3 saat TIMEFRAME_H4 4 saat TIMEFRAME_H6 6 saat TIMEFRAME_H8 8 saat TIMEFRAME_H12 12 saat TIMEFRAME_D1 1 gün TIMEFRAME_W1 1 hafta TIMEFRAME_MN1 1 ay

Örnek:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# elde edilen verileri tablo şeklinde görüntülemek için 'pandas' modülünü içe aktar

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # görüntülenecek sütun sayısı

pd.set_option('display.width', 1500) # görüntülenecek maksimum tablo genişliği

# zaman dilimi ile çalışmak için pytz modülünü içe aktar

import pytz



# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# zaman dilimini UTC olarak ayarla

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# yerel zaman dilimi ötelemesinin gerçekleşmesini önlemek için UTC zaman diliminde 'datetime' nesnesi oluştur

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# UTC zaman diliminde 01.10.2020 tarihinden itibaren 10 EURUSD H4 barı elde et

rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()

# elde edilen verilerin her bir elemanını yeni bir satırda göster

print("Elde edilen verileri 'olduğu gibi' görüntüle")

for rate in rates:

print(rate)



# elde edilen verilerden DataFrame oluştur

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# saniye cinsinden zamanı datetime biçimine dönüştür

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# verileri görüntüle

print("

Verileri içeren veri çerçevesini görüntüle")

print(rates_frame)





Sonuç:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Elde edilen verileri 'olduğu gibi' görüntüle

(1578484800, 1.11382, 1.11385, 1.1111, 1.11199, 9354, 1, 0)

(1578499200, 1.11199, 1.11308, 1.11086, 1.11179, 10641, 1, 0)

(1578513600, 1.11178, 1.11178, 1.11016, 1.11053, 4806, 1, 0)

(1578528000, 1.11053, 1.11193, 1.11033, 1.11173, 3480, 1, 0)

(1578542400, 1.11173, 1.11189, 1.11126, 1.11182, 2236, 1, 0)

(1578556800, 1.11181, 1.11203, 1.10983, 1.10993, 7984, 1, 0)

(1578571200, 1.10994, 1.11173, 1.10965, 1.11148, 7406, 1, 0)

(1578585600, 1.11149, 1.11149, 1.10923, 1.11046, 7468, 1, 0)

(1578600000, 1.11046, 1.11097, 1.11033, 1.11051, 3450, 1, 0)

(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)



Verileri içeren veri çerçevesini görüntüle

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-01-08 12:00:00 1.11382 1.11385 1.11110 1.11199 9354 1 0

1 2020-01-08 16:00:00 1.11199 1.11308 1.11086 1.11179 10641 1 0

2 2020-01-08 20:00:00 1.11178 1.11178 1.11016 1.11053 4806 1 0

3 2020-01-09 00:00:00 1.11053 1.11193 1.11033 1.11173 3480 1 0

4 2020-01-09 04:00:00 1.11173 1.11189 1.11126 1.11182 2236 1 0

5 2020-01-09 08:00:00 1.11181 1.11203 1.10983 1.10993 7984 1 0

6 2020-01-09 12:00:00 1.10994 1.11173 1.10965 1.11148 7406 1 0

7 2020-01-09 16:00:00 1.11149 1.11149 1.10923 1.11046 7468 1 0

8 2020-01-09 20:00:00 1.11046 1.11097 1.11033 1.11051 3450 1 0

9 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11093 1.11017 1.11041 2448 1 0

