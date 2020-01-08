- initialize
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarihten itibaren olan barları elde eder.
|
copy_rates_from(
Parametreler
symbol
[in] Finansal enstrüman adı, örneğin, "EURUSD". Gerekli adsız parametre.
timeframe
[in] Barların talep edileceği zaman aralığı. TIMEFRAME sayımından bir değer ayarlanır. Gerekli adsız parametre.
date_from
[in] İstenilen seçimin ilk barının açılış tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.
count
[in] Elde edilecek bar sayısı. Gerekli adsız parametre.
Geri dönüş değeri
Barlar time, open, high, low, close, tick_volume, spread ve real_volume adlı sütunlara sahip numpy dizisi halinde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.
Not
Daha fazla bilgi için CopyRates() fonksiyonuna bakın.
Sadece belirtilen tarihe eşit veya ondan daha önceki verilerin dönüşü yapılacaktır. Yani, herhangi bir çubuğun açılış zamanı her zaman belirtilenden az veya belirtilene eşit olacaktır.
MetaTrader 5 terminali yalnızca grafiklerde kullanıcıya kullanılabilir olan geçmişteki barları sağlar. Kullanıcılar için kullanılabilir bar sayısı "Maks. bar sayısı" parametresinde ayarlanır.
Python, 'datetime' nesnesini oluştururken yerel zaman dilimini kullanır, MetaTrader 5 ise tik ve bar açılış zamanını UTC zaman diliminde (öteleme olmadan) depolar. Bu nedenle; 'datetime', zamanı kullanan fonksiyonları yürütmek için UTC zamanında oluşturulmalıdır. MetaTrader 5 terminalinden alınan veriler UTC zamanına sahiptir.
TIMEFRAME, olası grafik periyodu değerlerine sahip bir sayımdır
|
ID
|
Açıklama
|
TIMEFRAME_M1
|
1 dakika
|
TIMEFRAME_M2
|
2 dakika
|
TIMEFRAME_M3
|
3 dakika
|
TIMEFRAME_M4
|
4 dakika
|
TIMEFRAME_M5
|
5 dakika
|
TIMEFRAME_M6
|
6 dakika
|
TIMEFRAME_M10
|
10 dakika
|
TIMEFRAME_M12
|
12 dakika
|
TIMEFRAME_M12
|
15 dakika
|
TIMEFRAME_M20
|
20 dakika
|
TIMEFRAME_M30
|
30 dakika
|
TIMEFRAME_H1
|
1 saat
|
TIMEFRAME_H2
|
2 saat
|
TIMEFRAME_H3
|
3 saat
|
TIMEFRAME_H4
|
4 saat
|
TIMEFRAME_H6
|
6 saat
|
TIMEFRAME_H8
|
8 saat
|
TIMEFRAME_H12
|
12 saat
|
TIMEFRAME_D1
|
1 gün
|
TIMEFRAME_W1
|
1 hafta
|
TIMEFRAME_MN1
|
1 ay
Örnek:
|
from datetime import datetime
Ayrıca bakınız
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range