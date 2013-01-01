- FileSelectDialog
FileReadInteger
Bu fonksiyon, bayt bazında belirtilen dosya işaretçisine bağlı olarak, dosya işaretçisinin mevcut konumundan int, short veya char tipli değer okur.
int FileReadInteger(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.
size=INT_VALUE
[in] Okunması gereken baytların sayısı (en fazla 4). Karşılık gelen sabitler verilmiştir: CHAR_VALUE = 1, SHORT_VALUE = 2 ve INT_VALUE = 4, böylece fonksiyon, char, short veya int tipli bir değerin tamamını okuyabilir.
Dönüş değeri
int tipli bir değer. Bu fonksiyonun sonucu açık bir şekilde hedef tipine, yani okunması gereken verinin tipine dönüştürülmelidir. int tipli bir değere dönüş yapılmışsa, kolaylıkla herhangi bir tamsayı tipine dönüştürülebilir. Dosya işaretçisi, okunan bayt sayısına göre kaydırma yapar.
Not
Okuma 4 bayttan az olduğunda, elde edilen sonuç her zaman pozitiftir. Bir veya iki baytlık bir okuma gerçekleştiriliyorsa, sayının işareti char (1 bayt) veya short (2 bayt) tiplerine yapılacak açık dönüşümle belirlenebilir. Karşılık gelen bir temel tip bulunmuyorsa, üç baytlık bir sayının işaretinin alınması önemsizdir.
Example (burada kullanılan dosya, FileWriteInteger fonksiyonunun örneğinden elde edilmiştir)
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
IntegerToString, StringToInteger, Tamsayı tipleri, FileWriteInteger