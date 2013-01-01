FileReadInteger

Bu fonksiyon, bayt bazında belirtilen dosya işaretçisine bağlı olarak, dosya işaretçisinin mevcut konumundan int, short veya char tipli değer okur.

int FileReadInteger(

int file_handle,

int size=INT_VALUE

);

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

size=INT_VALUE

[in] Okunması gereken baytların sayısı (en fazla 4). Karşılık gelen sabitler verilmiştir: CHAR_VALUE = 1, SHORT_VALUE = 2 ve INT_VALUE = 4, böylece fonksiyon, char, short veya int tipli bir değerin tamamını okuyabilir.

Dönüş değeri

int tipli bir değer. Bu fonksiyonun sonucu açık bir şekilde hedef tipine, yani okunması gereken verinin tipine dönüştürülmelidir. int tipli bir değere dönüş yapılmışsa, kolaylıkla herhangi bir tamsayı tipine dönüştürülebilir. Dosya işaretçisi, okunan bayt sayısına göre kaydırma yapar.

Not

Okuma 4 bayttan az olduğunda, elde edilen sonuç her zaman pozitiftir. Bir veya iki baytlık bir okuma gerçekleştiriliyorsa, sayının işareti char (1 bayt) veya short (2 bayt) tiplerine yapılacak açık dönüşümle belirlenebilir. Karşılık gelen bir temel tip bulunmuyorsa, üç baytlık bir sayının işaretinin alınması önemsizdir.

Example (burada kullanılan dosya, FileWriteInteger fonksiyonunun örneğinden elde edilmiştir)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot Label1

#property indicator_label1 "Trends"

#property indicator_type1 DRAW_SECTION

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- verinin okunması için gereken parametreler

input string InpFileName="Trend.bin"; // dosya ismi

input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi

//--- global değişkenler

int ind=0;

int size=0;

datetime time_buff[];

//--- gösterge tamponları

double buff[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int def_size=100;

//--- dizi için bellek tahsis et

ArrayResize(time_buff,def_size);

//--- dosyayı aç

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyası, okuma için müsait",InpFileName);

PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- ek değişkenler

int arr_size;

uchar arr[];

//--- dosyadan veriyi oku

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- zamanın yazılması için kaç adet sembol kullanıldığını öğren

arr_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

ArrayResize(arr,arr_size);

for(int i=0;i<arr_size;i++)

arr[i]=(char)FileReadInteger(file_handle,CHAR_VALUE);

//--- zaman değerini kaydet

time_buff[size]=StringToTime(CharArrayToString(arr));

size++;

//--- eğer taşma varsa dizilerin büyüklüklerini artır

if(size==def_size)

{

def_size+=100;

ArrayResize(time_buff,def_size);

}

}

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Veriler okundu, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);

}

else

{

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- diziyi gösterge tamponlarına bağla

SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);

//---- çizelgede görüntülenmesi istenmeyen gösterge değerlerini ayarla

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- hala işlenmemiş çubuklar için döngü

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- varsayılan olarak 0

buff[i]=0;

//--- hala, herhangi bir veri mevcut mu kontrol et

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- tarihler örtüşüyorsa dosyadaki değeri kullan

if(time[i]==time_buff[j])

{

//--- fiyatı al

buff[i]=close[i];

//--- sayacı artır

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}

