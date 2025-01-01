- SymbolsTotal
Belirtilen sembolün Piyasa Derinliğinin kayıtlarını içeren, MqlBookInfo yapı dizisine dönüş yapar.
|
bool MarketBookGet(
Parametreler
symbol
[in] Sembol ismi.
book[]
[in] Piyasa Derinliği kayıtlarından bir diziye yapılan referans. Dizi, yeterli sayıda kayıt alabilmek için önceden tahsis edilebilir. Eğer, bellek üzerinde daha önceden bir dinamik dizi tahsis edilmemişse, müşteri terminali tarafından tahsis edilir.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Piyasa Derinliği, MarketBookAdd() fonksiyonu ile önceden açılmalıdır.
Örnek:
|
MqlBookInfo priceArray[];
