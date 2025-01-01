MarketBookGet

Belirtilen sembolün Piyasa Derinliğinin kayıtlarını içeren, MqlBookInfo yapı dizisine dönüş yapar.

bool MarketBookGet(

string symbol,

MqlBookInfo& book[]

);

Parametreler

symbol

[in] Sembol ismi.

book[]

[in] Piyasa Derinliği kayıtlarından bir diziye yapılan referans. Dizi, yeterli sayıda kayıt alabilmek için önceden tahsis edilebilir. Eğer, bellek üzerinde daha önceden bir dinamik dizi tahsis edilmemişse, müşteri terminali tarafından tahsis edilir.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Piyasa Derinliği, MarketBookAdd() fonksiyonu ile önceden açılmalıdır.

Örnek:

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo yapısı",Symbol());

for(int i=0;i<size;i++)

{

Print(i+":",priceArray[i].price

+" Volume = "+priceArray[i].volume,

" type = ",priceArray[i].type);

}

}

else

{

Print("sembolün Piyasa Derinliğinin içeriği alınamadı ",Symbol());

}

Ayrıca Bakınız

Piyasa Derinliğinin Yapısı, Yapılar ve Sınıflar