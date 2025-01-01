MQL5 ReferansıTerminalin Global DeğişkenleriGlobalVariableDel
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableDel
Müşteri terminalinden bir global değişkeni siler.
bool GlobalVariableDel(
Parametreler
name
[in] Global değişkenin ismi.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapacaktır. Hata ile ilgili bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunun çağrılması gerekir.
Not
Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.