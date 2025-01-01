GlobalVariableDel

Müşteri terminalinden bir global değişkeni siler.

bool GlobalVariableDel(

string name

);

Parametreler

name

[in] Global değişkenin ismi.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapacaktır. Hata ile ilgili bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunun çağrılması gerekir.

Not

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.