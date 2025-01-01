- Tarih Tipinin Yapısı
- Giriş Parametrelerinin Yapısı
- Tarihsel Veri Yapısı
- Piyasa Derinliği Yapısı
- Alım-Satım İsteği Yapısı
- Sonuç Kontrolü İsteğinin Yapısı
- Bir Alım-Satım İsteği Sonucunun Yapısı
- Alım-Satım Faaliyeti Yapısı
- Cari fiyatların Yapısı
- Veri Yapıları
Alım-Satım İsteği Yapısı (MqlTradeRequest)
Emir yerleştirme işleminin yapılması için müşteri terminali ve alım-satım sunucusu arasındaki etkileşim, alım-satım istekleri kullanılarak gerçekleştirilir. Alım-satım isteği, MqlTradeRequest tipli ön tanımlı özel bir yapı ile temsil edilir. Bu yapı, alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tüm gerekli alanları içerir. İstek sürecinin sonucu MqlTradeResult tipi ile temsil edilir.
|
struct MqlTradeRequest
Alanların açıklaması
|
Alan
|
Açıklama
|
action
|
Alım-satım işlem tipi. ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS sayımının değerlerinden biri olabilir.
|
magic
|
Uzman danışman kimliği. Alım-satım emirlerinin analitik olarak işlenmesinin düzenlenmesini sağlar. Her bir Uzman Danışman bir alım-satım isteği gönderirken kendi benzersiz kimliğini ayarlayabilir.
|
order
|
Emir fişi. Bekleyen emirler göndermek için kullanılır.
|
symbol
|
Emir sembolü. Emir değişimi ve pozisyon kapatma işlemleri için gerekli değildir.
|
volume
|
Lot bazında istenen emir hacmi. İşlemin gerçek hacminin emir gerçekleştirme tipine bağlı olduğunu not edin.
|
price
|
Emrin uygulanması gereken seviyeye ulaşan fiyat. Gerçekleştirme tipi, TRADE_ACTION_DEAL tipinden "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) olan, sembollerin piyasa emirleri; fiyat belirlemesi gerektirmez
|
stoplimit
|
fiyat, istenen fiyat değerine ulaştığında (bu koşul zorunludur), Limit bekleyen emrin işleme konulacağı fiyat değeri. O zamana kadar, bekleyen emirler işleme konulmaz.
|
sl
|
Olumsuz fiyat hareketi durumundaki Stop Loss (zararı durdur) fiyatı
|
tp
|
Olumlu fiyat hareketi durumundaki Take Profit (kar al) fiyatı
|
deviation
|
Puan bazında belirtilen maksimum fiyat sapması
|
type
|
Emir tipi. ENUM_ORDER_TYPE sayımının değerlerinden biri olabilir.
|
type_filling
|
Emir gerçekleştirme tipi. ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sayımının değerlerinden biri olabilir.
|
type_time
|
Emir zaman aşımı tipi. ENUM_ORDER_TYPE_TIME sayımının değerlerinden biri olabilir.
|
expiration
|
Emir zaman aşımı zamanı (ORDER_TIME_SPECIFIED tipli emirler için)
|
yorum
|
Emir yorumu
|
position
|
Pozisyonun fişi. Bir pozisyon kapatılırken veya değiştirilirken pozisyonu tanımlamak için girilmelidir. Pozisyon hangi emrin sonucunda açılmışsa o emrin fişi pozisyonun fişiyle aynıdır.
|
position_by
|
Ters pozisyon fişi. Aynı sembol üzerindeki bir pozisyonu ters pozisyonla kapatmak için kullanılır.
|
Hedge'li sistemde bir pozisyonu değiştirirken veya kapatırken, pozisyonun fişini belirttiğinizden emin olun (MqlTradeRequest::poisition). Fiş numarası netleştirme sisteminde de belirtilebilir ama bu sistemde pozisyonlar sembol ismlerine göre tanımlanır.
Alım-satım işlemlerini gerçekleştirecek emirler yollamak için OrderSend() fonksiyonunun kullanılması gereklidir. Her bir alım-satım işlemi için zorunlu alanların belirtilmesi gereklidir; isteğe bağlı alanlar da ayrıca doldurulabilir. Bir alım-satım emrinin gönderilmesinde, yedi olası durum söz konusudur:
İstek İşlemi
İstek işlemi talep edilen fiyatlar üzerinden pozisyon açmaya yarayan bir alım-satım emridir. Şu 9 alanın belirtilmesini gerektirir:
- action
- symbol
- volume
- price
- sl
- tp
- deviation
- type
- type_filling
Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.
Anlık İşlem
Anlık işlem (cari fiyatlar ile alım-satım) modunda pozisyon açan bir alım-satım emridir. Şu 9 alanın belirtilmesini gerektirir:
- action
- symbol
- volume
- price
- sl
- tp
- deviation
- type
- type_filling
Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.
Piyasa İşlemi
Bu, Piyasa İşlemi modunda pozisyon açan bir alım-satım emridir. Şu 5 alanın belirtilmesini gerektirir:
- action
- symbol
- volume
- type
- type_filling
Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.
Borsa İşlemi
Borsa İşlemi modunda pozisyon açan bir alım-satım emridir. Şu 5 alanın belirtilmesini gerektirir:
- action
- symbol
- volume
- type
- type_filling
Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.
Alış pozisyonu açmak için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Satış pozisyonu açmak için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Pozisyon kapama için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
SL & TP Seviyelerinin Değiştirilmesi
Kar Al (TP) ve/veya Zarar Durdur (SL) fiyat seviyelerini değiştirmek için alım-satım emirleri. Şu 4 alanın belirtilmesini gerektirir:
- action
- symbol
- sl
- tp
- position
Bir açık pozisyonun Kr Al ve Zarar Durdur seviyelerini değiştirmek için TRADE_ACTION_SLTP işleminin örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Bekleyen Emir
Bekleyen emri işleme koymak için alım-satım emri. Şu 11 alanın belirtilmesini gerektirir:
- action
- symbol
- volume
- price
- stoplimit
- sl
- tp
- type
- type_filling
- type_time
- expiration
Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.
Bekleyen emir girmek için kullanılan TRADE_ACTION_PENDING işleminin bir örneği:
|
#property description "Bekleyen emir girme örneği"
Bekleyen Emri Değiştir
Bir bekleyen emrin fiyatlarını değiştirmek için alım-satım emri. Şu 7 alanın belirtilmesini gerektirir:
- action
- order
- price
- sl
- tp
- type_time
- expiration
Bekleyen emirlerin fiyat seviyelerinin değiştirilmesi için TRADE_ACTION_MODIFY işleminin bir örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Bekleyen emri sil
Bekleyen bir emri silmek için alım-satım emri. Şu 2 alanın belirtilmesini gerektirir::
- action
- order
Bekleyen emirlerin silinmesi için bir TRADE_ACTION_REMOVE örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
