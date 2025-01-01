Alım-Satım İsteği Yapısı (MqlTradeRequest)

Emir yerleştirme işleminin yapılması için müşteri terminali ve alım-satım sunucusu arasındaki etkileşim, alım-satım istekleri kullanılarak gerçekleştirilir. Alım-satım isteği, MqlTradeRequest tipli ön tanımlı özel bir yapı ile temsil edilir. Bu yapı, alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tüm gerekli alanları içerir. İstek sürecinin sonucu MqlTradeResult tipi ile temsil edilir.

struct MqlTradeRequest

{

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; // Alım-satım işlemi tipi

ulong magic; // Uzman Danışman kimliği (magic number)

ulong order; // Emir fişi

string symbol; // Alım-satım sembolü

double volume; // Lot bazında işlem için istenen hacim

double price; // Fiyat

double stoplimit; // Emrin StopLimit seviyesi

double sl; // Emrin Stop Loss (kaybı durdur) seviyesi

double tp; // Emrin Take Profit (kar al) seviyesi

ulong deviation; // İstenen fiyattan maksimum olası sapma

ENUM_ORDER_TYPE type; // Emir tipi

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // Emir gerçekleştirme tipi

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; // Emir zaman aşımı tipi

datetime expiration; // Emir zaman aşımı zamanı (ORDER_TIME_SPECIFIED tipi emirler için)

string comment; // Emir yorumu

ulong position; // Pozisyon fişi

ulong position_by; // Ters pozisyonun fişi

};

Alanların açıklaması

Alan Açıklama action Alım-satım işlem tipi. ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS sayımının değerlerinden biri olabilir. magic Uzman danışman kimliği. Alım-satım emirlerinin analitik olarak işlenmesinin düzenlenmesini sağlar. Her bir Uzman Danışman bir alım-satım isteği gönderirken kendi benzersiz kimliğini ayarlayabilir. order Emir fişi. Bekleyen emirler göndermek için kullanılır. symbol Emir sembolü. Emir değişimi ve pozisyon kapatma işlemleri için gerekli değildir. volume Lot bazında istenen emir hacmi. İşlemin gerçek hacminin emir gerçekleştirme tipine bağlı olduğunu not edin. price Emrin uygulanması gereken seviyeye ulaşan fiyat. Gerçekleştirme tipi, TRADE_ACTION_DEAL tipinden "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) olan, sembollerin piyasa emirleri; fiyat belirlemesi gerektirmez stoplimit fiyat, istenen fiyat değerine ulaştığında (bu koşul zorunludur), Limit bekleyen emrin işleme konulacağı fiyat değeri. O zamana kadar, bekleyen emirler işleme konulmaz. sl Olumsuz fiyat hareketi durumundaki Stop Loss (zararı durdur) fiyatı tp Olumlu fiyat hareketi durumundaki Take Profit (kar al) fiyatı deviation Puan bazında belirtilen maksimum fiyat sapması type Emir tipi. ENUM_ORDER_TYPE sayımının değerlerinden biri olabilir. type_filling Emir gerçekleştirme tipi. ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sayımının değerlerinden biri olabilir. type_time Emir zaman aşımı tipi. ENUM_ORDER_TYPE_TIME sayımının değerlerinden biri olabilir. expiration Emir zaman aşımı zamanı (ORDER_TIME_SPECIFIED tipli emirler için) yorum Emir yorumu position Pozisyonun fişi. Bir pozisyon kapatılırken veya değiştirilirken pozisyonu tanımlamak için girilmelidir. Pozisyon hangi emrin sonucunda açılmışsa o emrin fişi pozisyonun fişiyle aynıdır. position_by Ters pozisyon fişi. Aynı sembol üzerindeki bir pozisyonu ters pozisyonla kapatmak için kullanılır.

Hedge'li sistemde bir pozisyonu değiştirirken veya kapatırken, pozisyonun fişini belirttiğinizden emin olun (MqlTradeRequest::poisition). Fiş numarası netleştirme sisteminde de belirtilebilir ama bu sistemde pozisyonlar sembol ismlerine göre tanımlanır.

Alım-satım işlemlerini gerçekleştirecek emirler yollamak için OrderSend() fonksiyonunun kullanılması gereklidir. Her bir alım-satım işlemi için zorunlu alanların belirtilmesi gereklidir; isteğe bağlı alanlar da ayrıca doldurulabilir. Bir alım-satım emrinin gönderilmesinde, yedi olası durum söz konusudur:

İstek İşlemi

İstek işlemi talep edilen fiyatlar üzerinden pozisyon açmaya yarayan bir alım-satım emridir. Şu 9 alanın belirtilmesini gerektirir:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.

Anlık İşlem

Anlık işlem (cari fiyatlar ile alım-satım) modunda pozisyon açan bir alım-satım emridir. Şu 9 alanın belirtilmesini gerektirir:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.

Piyasa İşlemi

Bu, Piyasa İşlemi modunda pozisyon açan bir alım-satım emridir. Şu 5 alanın belirtilmesini gerektirir:

action

symbol

volume

type

type_filling

Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.

Borsa İşlemi

Borsa İşlemi modunda pozisyon açan bir alım-satım emridir. Şu 5 alanın belirtilmesini gerektirir:

action

symbol

volume

type

type_filling

Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.

Alış pozisyonu açmak için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alış pozisyonu açılışı |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- alım-satım isteğininin ve istek sonucunun bildirimini yap ve başlat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- istek parametreleri

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // alım-satım işleminin türü

request.symbol =Symbol(); // sembol

request.volume =0.1; // 0.1 lotluk hacim lot

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // emir türü

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // açılış fiyatı

request.deviation=5; // izin verilen slipaj miktarı

request.magic =EXPERT_MAGIC; // emrin tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//--- emri gönder

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend hatası %d",GetLastError()); // emir gönderilemiyorsa hata kodu göster

//--- işlem bilgileri

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Satış pozisyonu açmak için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Satış pozisyonu açılışı |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- alım-satım isteğininin ve istek sonucunun bildirimini yap ve başlat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- istek parametreleri

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // alım-satım işleminin türü

request.symbol =Symbol(); // sembol

request.volume =0.2; // 0.2 lotluk hacim

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // emir türü

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // açılış fiyatı

request.deviation=5; // izin verilen slipaj miktarı

request.magic =EXPERT_MAGIC; // emrin tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//--- emri gönder

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend hatası %d",GetLastError()); // emir gönderilemiyorsa hata kodu göster

//--- işlem bilgileri

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Pozisyon kapama için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tüm pozistonların kapatılması |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- alım-satım isteğininin ve istek sonucunun bildirimini yap ve başlat

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // açık pozisyonların sayısı

//--- tüm pozisyonar için tekrarla

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- emir parametreleri

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // pozisyon fişi

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // sembol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // basamak sayısı

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // pzisyonun tanıtıcı değeri (MagicNumber)

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // pozisyon hacmi

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // pozisyon tipi

//--- pozisyonnun çıktı verileri

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- tanıtıcı değer (MagicNumber) eşleşiyorsa

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- isteğin ve sonuç değerlerinin sıfırlanması

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- işlem parametrelerinin ayarlanması

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // alım-satım işleminin türü

request.position =position_ticket; // pozisyonun fişi

request.symbol =position_symbol; // sembol

request.volume =volume; // pozisyon hacmi

request.deviation=5; // izin verilen slipaj miktarı

request.magic =EXPERT_MAGIC; // pozisyonun tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//--- emir türünü ve fiyatı pozisyona göre ayarla

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- kapanışa dair veriler

PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- isteği gönder

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend hatası %d",GetLastError()); // istek gönderilemezse hata kodu göster

//--- işlem verileri

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



SL & TP Seviyelerinin Değiştirilmesi

Kar Al (TP) ve/veya Zarar Durdur (SL) fiyat seviyelerini değiştirmek için alım-satım emirleri. Şu 4 alanın belirtilmesini gerektirir:

action

symbol

sl

tp

position

Bir açık pozisyonun Kr Al ve Zarar Durdur seviyelerini değiştirmek için TRADE_ACTION_SLTP işleminin örneği:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyonun Kar Al ve Zarar Durdur seviyelerinin değişimi |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- alım-satım isteğininin ve istek sonucunun bildirimini yap ve başlat

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // açık pozisyonların sayısı

//--- tüm pozisyonar için tekrarla

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- emir parametreleri

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// pozisyonun fişi

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // sembol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // basamak sayısı

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // Pozisyonun tanıtıcı değeri (MagicNumber)

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // pozisyon hacmi

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // pozisyonun Zarar Durdur seviyesi

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // pozisyonun Kar Al seviyesi

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // pozisyon tipi

//--- pozisyonla ilgili veriler

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- tanıtıcı değer (MagicNumber) eşleşiyorsa Kar Al ve Zarar Durdur seviyeleri tanımlanmaz

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- mevcut fiyat seviyelerini hesapla

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- mevcut kapanış fiyatına göre izin verilen minium sapma değeri ayarlanmamışsa

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // sapma değerini mevcut kapanışa göre 150 puan uzağa ayarla

else

stop_level+=50; // güvenilirlik için uzaklığı (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) puan şeklinde ayarla



//--- Zarar Durdur ve Kar Al seviye değerlerinin yuvarlanması

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);

}

//--- istek ve sonuç değerlerini sıfırla

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- işlem parametrelerinin ayarlanması

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // alım-satım işleminin tipi

request.position=position_ticket; // pozisyonun fişi

request.symbol=position_symbol; // sembol

request.sl =sl; // pozisyonun Zarar Durdur seviyesi

request.tp =tp; // pozisyonun Kar Al seviyesi

request.magic=EXPERT_MAGIC; // Pozisyonun tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//--- değiştirme işlemine dair veriler

PrintFormat("Değiştir #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- isteği gönder

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend hatası %d",GetLastError()); // istek gönderilemyorsa hata kodu göster

//--- işlemle ilgili veriler

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Bekleyen Emir

Bekleyen emri işleme koymak için alım-satım emri. Şu 11 alanın belirtilmesini gerektirir:

action

symbol

volume

price

stoplimit

sl

tp

type

type_filling

type_time

expiration

Ayrıca "magic" ve "comment" alanlarının da belirtilmesi mümkündür.

Bekleyen emir girmek için kullanılan TRADE_ACTION_PENDING işleminin bir örneği:

#property description "Bekleyen emir girme örneği"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // Uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // emir tipi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bekleyen emirlerin girilmesi |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- alım-satım isteğininin ve istek sonucunun bildirimini yap ve başlat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- bekleyen emirde kullanılacak parametreler

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // alım-satım işleminin tipi

request.symbol =Symbol(); // sembol

request.volume =0.1; // 0.1 lotluk hacim

request.deviation=2; // izin verilen slipaj miktarı

request.magic =EXPERT_MAGIC; // emri giren uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

int offset = 50; // puan cinsinden mevcut fiyata göre emrin girilmesi gereken fark.

double price; // emrin tetiklenme fiyatı

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // puan değeri

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // basamak sayısı

//--- işlem tipinin denetimi

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // emir tipi

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // açılış fiyatı

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // emir tipi

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; // açılış fiyatı

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // emir tipi

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // açılış fiyatı

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // emir tipi

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point; // açılış fiyatı

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

}

else Alert("bu örnek sadece bekleyen emirler için geçerlidir"); // değilse, bekleyen emir seçilir

//--- isteği gönder

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend hatası %d",GetLastError()); // istek gönderilemyorsa hata kodu göster

//--- işlemle ilgili veriler

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Bekleyen Emri Değiştir

Bir bekleyen emrin fiyatlarını değiştirmek için alım-satım emri. Şu 7 alanın belirtilmesini gerektirir:

action

order

price

sl

tp

type_time

expiration

Bekleyen emirlerin fiyat seviyelerinin değiştirilmesi için TRADE_ACTION_MODIFY işleminin bir örneği:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bekleyen emirlerin değiştirilmesi |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- alım-satım isteğininin ve istek sonucunun bildirimini yap ve başlat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // bekleyen emirlerin toplam sayısı

//--- tüm bekleyen emirler için tekrarla

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- emir parametreleri

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // emir fişi

string order_symbol=Symbol(); // sembol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // basamak sayısı

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // emri giren uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // emrin mevcut hacmi

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // emrin mevcut Zarar Durdur seviyesi

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // emrin mevcut Kar Al seviyesi

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // emir tipi

int offset = 50; // puan cinsinden mevcut fiyata göre emrin girilmesi gereken fark

double price; // emrin tetiklenme fiyatı

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // puan değeri

//--- emirle ilgili çıktı verileri

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//---tanıtıcı değer (MagicNumber) eşleşiyorsa Kar Al ve Zarar Durdur seviyeleri tanımlanmaz

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // alım-satım işleminin tipi

request.order = OrderGetTicket(i); // emir fişi

request.symbol =Symbol(); // sembol

request.deviation=5; // izin verilen slipaj miktarı

//--- fiyat seviyesinin, Zarar Durur ve Kar Al seviyelerinin emrin türüne göre ayarlanması

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

}

//--- isteği gönder

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend hatası %d",GetLastError()); // istek gönderilemyorsa hata kodu göster

//--- işlemle ilgili veriler

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- istek ve sonuç değerlerini sıfırla

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Bekleyen emri sil

Bekleyen bir emri silmek için alım-satım emri. Şu 2 alanın belirtilmesini gerektirir::

action

order

Bekleyen emirlerin silinmesi için bir TRADE_ACTION_REMOVE örneği:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bekleyen emirlerin silinmesi |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- alım-satım isteğininin ve istek sonucunun bildirimini yap ve başlat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // bekleyen emirlerin toplam sayısı

//--- tüm bekleyen emirler için tekrarla

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // emir fişi

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // emri giren uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//--- tanıtıcı değer (MagicNumber) eşleşiyorsa

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- istek ve sonuç değerlerini sıfırla

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- işlem parametrelerinin ayarlanması

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // alım-satım işleminin tipi

request.order = order_ticket; // emir fişi

//--- isteği gönder

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend hatası %d",GetLastError()); // istek gönderilemyorsa hata kodu göster

//--- işlemle ilgili veriler

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



