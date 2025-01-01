- MathAbs
MathMod
İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar.
|
double MathMod(
Parametreler
value
[in] Bölünen değer.
value2
[in] Bölen değer.
Dönüş değeri
MathMod fonksiyonu "val / y" bölümünün reel değerini "val = i * y + f" şeklinde hesaplar. Burada i bir tamsayıdır, f 'val' ile aynı işarete sahiptir ve mutlak değeri y'nin mutlak değerinden küçüktür
Not
MathMod() fonksiyonunun yerine fmod() kullanabilirsiniz.
Örnek:
|
#property script_show_inputs