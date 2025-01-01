DokümantasyonBölümler
İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar.

double  MathMod(
   double  value,      // bölünen değer
   double  value2      // bölen değer
   );

Parametreler

value

[in]  Bölünen değer.

value2

[in]  Bölen değer.

Dönüş değeri

MathMod fonksiyonu "val / y" bölümünün reel değerini "val = i * y + f" şeklinde hesaplar. Burada i bir tamsayıdır, f 'val' ile aynı işarete sahiptir ve mutlak değeri y'nin mutlak değerinden küçüktür

Not

MathMod() fonksiyonunun yerine fmod() kullanabilirsiniz.

 

Örnek:

#property script_show_inputs
 
//--- girdi parametreleri
input double   InpDividentValue  =  10;   // Bölünen değer
input double   InpDivisorValue   =  3;    // Bölen değer
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- girdi olarak girilen sayıların bölümünden reel kalanı elde et
   double res=MathMod(InpDividentValue,InpDivisorValue);
//--- sonucu günlüğe yazdır
   PrintFormat("Real remainder when dividing %.2f by %.2f = %.2f",InpDividentValue,InpDivisorValue,res);
  }