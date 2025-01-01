#property script_show_inputs



//--- girdi parametreleri

input double InpDividentValue = 10; // Bölünen değer

input double InpDivisorValue = 3; // Bölen değer



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- girdi olarak girilen sayıların bölümünden reel kalanı elde et

double res=MathMod(InpDividentValue,InpDivisorValue);

//--- sonucu günlüğe yazdır

PrintFormat("Real remainder when dividing %.2f by %.2f = %.2f",InpDividentValue,InpDivisorValue,res);

}