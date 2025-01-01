- GetLastError
TerminalInfoDouble
Mql5 program ortamının karşılık gelen özelliğinin değerini alır.
|
double TerminalInfoDouble(
Parametreler
property_id
[in] Özellik tanımlayıcısı. Can be one of the values of the enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.
Dönüş Değeri
double tipli değer.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+