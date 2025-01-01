DokümantasyonBölümler
Mql5 program ortamının karşılık gelen özelliğinin değerini alır.

double  TerminalInfoDouble(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özellik tanımlayıcısı. Can be one of the values of the enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.

Dönüş Değeri

double tipli değer.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- çalışan terminalin yapı numarasını ve "64-bit terminal" özelliğini al
   int  build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);
   bool x64   = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);
   
//--- elde edilen terminal verilerini günlüğe yazdır
   PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);
   /*
  sonuç:
   MetaTrader 5 x64 build 4330
   */
  }