DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıTeknik GöstergeleriStochastic 

iStochastic

Fonksiyon, Stochastic Oscillator göstergesinin tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int  iStochastic(
   string           symbol,          // sembol ismi
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // periyot
   int              Kperiod,         // K-periyot (hesaplanacak çubuk sayısı)
   int              Dperiod,         // D-periyot (ilk düzleştirme periyodu)
   int              slowing,         // son düzleştirme
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // düzleştirme tipi
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // stokastik hesaplama yöntemi
   );

Parametreler

symbol

[in] Menkul değerin sembol ismi, gösterge hesabında kullanılması gereken veri. NULL değeri mevcut sembol anlamına gelir.

period

[in] Periyot değeri, ENUM_TIMEFRAMES değerlerinden biri olabilir, 0 mevcut zaman aralığını belirtir.

Kperiod

[in]  %K çizgisinin hesabı için ortalama periyodu (çubuk sayısıyla).

Dperiod

[in]  %D çizgisinin hesabı için ortalama periyodu (çubuk sayısıyla).

slowing

[in]  Yavaşlama değeri.

ma_method

[in]  Ortalama periyodu. ENUM_MA_METHOD değerlerinden biri olabilir.

price_field

[in]  hesaplamalar için fiyat seçimi parametresi. ENUM_STO_PRICE değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

Belirtilen teknik göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar, başarısızlık durumunda ise, INVALID_HANDLE değerine dönüş yapar. Bilgisayar belleği, kullanılmayan göstergelerden temizlenmelidir. Bunun için, göstergenin tanıtıcı değerinin parametre olarak geçirildiği IndicatorRelease() fonksiyonu kullanılır.

Not

tampon numaraları: 0 - MAIN_LINE, 1 - SIGNAL_LINE.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             Demo_iStochastic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
#property description "Diğer tüm parametreler standart Stochastic Oscillator'de olduğu gibidir."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- Stochastic grafiği
#property indicator_label1  "Stochastic"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Signal grafiği
#property indicator_label2  "Signal"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- gösterge değerlerinin sınırlarını ayarla
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- gösterge penceresindeki yatay seviyeler
#property indicator_level1  -100.0
#property indicator_level2  100.0
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iStochastic,       // iStochastic kullan
   Call_IndicatorCreate    // IndicatorCreate kullan
  };
//--- giriş parametreleri
input Creation             type=Call_iStochastic;     // fonksiyon tipi
input int                  Kperiod=5;                 // K periyodu (hesaplanacak çubuk sayısı)
input int                  Dperiod=3;                 // K periyodu (ilk düzleştirme periyodu)
input int                  slowing=3;                 // son düzleştirme periyodu
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;        // düzeltme tipi
input ENUM_STO_PRICE       price_field=STO_LOWHIGH;   // Stochastic hesaplama yöntemi
input string               symbol=" ";                // sembol 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // zaman aralığı
//--- gösterge tamponları
double         StochasticBuffer[];
double         SignalBuffer[];
//--- iStochastic göstergesinin tanıtıcı değerini saklamak için bir değişken
int    handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Stochastic Oscillator göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
   SetIndexBuffer(0,StochasticBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
   name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
      name=_Symbol;
     }
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
   if(type==Call_iStochastic)
      handle=iStochastic(name,period,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field);
   else
     {
      //--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
      MqlParam pars[5];
      //--- Hesaplama için K periyodu
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=Kperiod;
      //--- ilk düzleştirme için D periyodu
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=Dperiod;
      //--- son düzleştirme için K periyodu
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=slowing;
      //--- düzleştirme tipi
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=ma_method;
      //--- Stochastic hesaplama yöntemi
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=price_field;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_STOCHASTIC,5,pars);
     }
//--- işleyici oluşturulmadıysa
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- hatayı belirt ve hata kodunu al
      PrintFormat("iStochastic göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- gösterge erken durduruldu
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Stochastic Oscillator göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
   short_name=StringFormat("iStochastic(%s/%s, %d, %d, %d, %s, %s)",name,EnumToString(period),
                           Kperiod,Dperiod,slowing,EnumToString(ma_method),EnumToString(price_field));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- iStochastic göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
   int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iStochastic göstergesinin değerleri değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- verilen sembol ve periyot için StochasticBuffer dizisinin büyüklüğü iStochastic göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız 
      //--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
      //--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- dizileri iStochastic göstergesinin değerleriyle doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
   if(!FillArraysFromBuffers(StochasticBuffer,SignalBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
   string comm=StringFormat("%s ==>  göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
   Comment(comm);
//--- Stochastic Oscillator göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla
   bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iStochastic göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &main_buffer[],    // Stochastic Oscillator değerleri için gösterge tamponu
                           double &signal_buffer[],  // sinyal çizgisinin tamponu
                           int ind_handle,           // iStochastic göstergesinin tanıtıcı değeri
                           int amount                // kopyalanan değerlerin sayısı
                           )
  {
//--- hata kodunu sıfırla
   ResetLastError();
//--- StochasticBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,MAIN_LINE,0,amount,main_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iStochastic göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
//--- SignalBuffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,SIGNAL_LINE,0,amount,signal_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iStochastic göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
//--- herşey yolunda
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
   Comment("");
  }