|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iStochastic.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
#property description "Diğer tüm parametreler standart Stochastic Oscillator'de olduğu gibidir."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
//--- Stochastic grafiği
#property indicator_label1 "Stochastic"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrLightSeaGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Signal grafiği
#property indicator_label2 "Signal"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrRed
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- gösterge değerlerinin sınırlarını ayarla
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- gösterge penceresindeki yatay seviyeler
#property indicator_level1 -100.0
#property indicator_level2 100.0
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iStochastic, // iStochastic kullan
Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate kullan
};
//--- giriş parametreleri
input Creation type=Call_iStochastic; // fonksiyon tipi
input int Kperiod=5; // K periyodu (hesaplanacak çubuk sayısı)
input int Dperiod=3; // K periyodu (ilk düzleştirme periyodu)
input int slowing=3; // son düzleştirme periyodu
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // düzeltme tipi
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // Stochastic hesaplama yöntemi
input string symbol=" "; // sembol
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // zaman aralığı
//--- gösterge tamponları
double StochasticBuffer[];
double SignalBuffer[];
//--- iStochastic göstergesinin tanıtıcı değerini saklamak için bir değişken
int handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Stochastic Oscillator göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
SetIndexBuffer(0,StochasticBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
if(StringLen(name)==0)
{
//--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
name=_Symbol;
}
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
if(type==Call_iStochastic)
handle=iStochastic(name,period,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field);
else
{
//--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
MqlParam pars[5];
//--- Hesaplama için K periyodu
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=Kperiod;
//--- ilk düzleştirme için D periyodu
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=Dperiod;
//--- son düzleştirme için K periyodu
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=slowing;
//--- düzleştirme tipi
pars[3].type=TYPE_INT;
pars[3].integer_value=ma_method;
//--- Stochastic hesaplama yöntemi
pars[4].type=TYPE_INT;
pars[4].integer_value=price_field;
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_STOCHASTIC,5,pars);
}
//--- işleyici oluşturulmadıysa
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- hatayı belirt ve hata kodunu al
PrintFormat("iStochastic göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- gösterge erken durduruldu
return(INIT_FAILED);
}
//--- Stochastic Oscillator göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
short_name=StringFormat("iStochastic(%s/%s, %d, %d, %d, %s, %s)",name,EnumToString(period),
Kperiod,Dperiod,slowing,EnumToString(ma_method),EnumToString(price_field));
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- iStochastic göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iStochastic göstergesinin değerleri değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- verilen sembol ve periyot için StochasticBuffer dizisinin büyüklüğü iStochastic göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız
//--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
//--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- dizileri iStochastic göstergesinin değerleriyle doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
if(!FillArraysFromBuffers(StochasticBuffer,SignalBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
string comm=StringFormat("%s ==> göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
Comment(comm);
//--- Stochastic Oscillator göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla
bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| iStochastic göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &main_buffer[], // Stochastic Oscillator değerleri için gösterge tamponu
double &signal_buffer[], // sinyal çizgisinin tamponu
int ind_handle, // iStochastic göstergesinin tanıtıcı değeri
int amount // kopyalanan değerlerin sayısı
)
{
//--- hata kodunu sıfırla
ResetLastError();
//--- StochasticBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur
if(CopyBuffer(ind_handle,MAIN_LINE,0,amount,main_buffer)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iStochastic göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- SignalBuffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur
if(CopyBuffer(ind_handle,SIGNAL_LINE,0,amount,signal_buffer)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iStochastic göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- herşey yolunda
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
Comment("");
}