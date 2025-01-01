MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseGetDouble
Seçilen sinyalin double tipli özellik değerine dönüş yapar.
double SignalBaseGetDouble(
Parametreler
property_id
[in] Sinyal özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE sayımının değerlerinden birini alabilir.
Dönüş Değeri
Seçili sinyalin double tipli bir özelliğinin değeri.