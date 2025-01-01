DokümantasyonBölümler
Uzman Danışmanın veya betiğin bırakıldığı çizelge noktasının X koordinatına dönüş yapar.

int  ChartXOnDropped();

Dönüş değeri

X koordinat değeri.

Not

X ekseninin yönü soldan sağa doğrudur.

Örnek:

   int X=ChartXOnDropped();
   int Y=ChartYOnDropped();
   Print("(X,Y) = ("+X+","+Y+")");

Ayrıca Bakınız

ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped