MQL5 ReferansıÇizelge İşlemleriChartXOnDropped
- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartXOnDropped
Uzman Danışmanın veya betiğin bırakıldığı çizelge noktasının X koordinatına dönüş yapar.
|
int ChartXOnDropped();
Dönüş değeri
X koordinat değeri.
Not
X ekseninin yönü soldan sağa doğrudur.
Örnek:
|
int X=ChartXOnDropped();
Ayrıca Bakınız
ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped