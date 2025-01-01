- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetSymbol
Açık pozisyonun sembol isimine dönüş yapar ve PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString fonksiyonlarıyla yapılabilecek soraki çalışmalar için otomatik olarak pozisyonu seçer.
|
string PositionGetSymbol(
Parametreler
index
[in] Pozisyonun, açık pozisyonlar listesindeki numarası.
Dönüş Değeri
string tipli değişken. Pozisyonun bulunamaması durumunda böş bir dizgiye dönüş yapılır. Hata kodu almak için GetLastError() foksiyonunu kullanın.
Not
Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca bakınız