//--- girdi parametreleri

input uint InpBars = 100000; // İstenen çubuk sayısı



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- sunucudaki mevcut çubuk sayısını al

uint bars_total = Bars(Symbol(),Period());

if(bars_total==0)

{

PrintFormat("Data for timeseries %s %s not yet generated in the terminal. Please try again later.",Symbol(),StringSubstr(EnumToString(Period()),7));

return;

}

//--- minimum çubuk sayısını şu iki değerden al - sunucuda mevcut olan ve ayarlarda istenen sayı

int bars = (int)MathMin(bars_total,InpBars);

//--- sunucuda mevcut olandan daha fazla çubuk talep edilirse, bunu günlükte bildir

if(bars_total<InpBars)

PrintFormat("Number of bars on the server (%u) is less than requested (%u)",bars_total,InpBars);

//--- çalışma için mevcut çubuk sayısını günlükte görüntüle

Print("Bars available for work: ",bars);

}