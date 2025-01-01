- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Uzman Danışman günlüğüne bir mesaj girer. Parametreler herhangi bir tipte olabilirler.
|
void Print(
Parametreler
...
[in] Virgül ile ayrılmış herhangi bir değer. Parametre sayısı 64'ü geçemez.
Not
Diziler Print() fonksiyonuna geçirilemez. Diziler elemen eleman girilmelidir.
double tipi veriler, noktadan sonra 16 hanelik kesinliğe kadar gösterilebilir ve hangi girdinin daha düzenli olduğuna bağlı olarak bilimsel veya geleneksel biçimlerde çıktılanabilir. float tipi veri, noktadan sonra 5 hane ile çıktılanır. Reel sayıları önceden tanımlanmış bir biçimde veya farklı bir kesinlikte çıktılamak için, PrintFormat() fonksiyonunu kullanın.
bool tipi veriler, "true" veya "false" dizgileri ile çıktılanırlar. Tarihler YYYY.MM.DD HH:MM:SS şeklinde gösterilir. Veriyi farklı bir biçimde göstermek için TimeToString()fonksiyonunu kullanın. color tipli verilere ya R,G,B dizgileri şeklinde veya renk kümesinde mevcut olan bir rengin ismiyle dönüş yapılır.
Print() function does not work during optimization in the Strategy Tester.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız