DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalBaseGetString 

Seçilen sinyalin string tipli özellik değerine dönüş yapar.

string  SignalBaseGetString(
   ENUM_SIGNAL_BASE_STRING     property_id,     // özellik tanımlayıcı
   );

Parametreler

property_id

[in]  Sinyal özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_BASE_STRING sayımının değerlerinden birini alabilir.

Dönüş Değeri

Seçilen sinyalin string tipli özellik değerine dönüş yapar.