StringToLower 

StringToLower

Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre küçük karaktere çevirir.

bool  StringToLower(
   string&  string_var      // işlenecek dizgi
   );

Parametreler

string_var

[in][out]  Dizgi.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- kaynak dizgeyi büyük harflerle tanımla
   string text=" - THIS STRING, WRITTEN IN UPPERCASE, MUST BE WRITTEN IN LOWERCASE";
//--- kaynak dizgeyi günlükte görüntüle
   Print("Source line:\n"text);
//--- tüm dizge karakterlerini küçük harfe dönüştür ve sonucu günlükte görüntüle
   if(StringToLower(text))
      Print("The original string after using the StringToLower() function:\n"text);
      
  /*
  Sonuç
   Source line:
    - THIS STRINGWRITTEN IN UPPERCASEMUST BE WRITTEN IN LOWERCASE
   The original string after using the StringToLower() function:
    - this stringwritten in uppercasemust be written in lowercase
  */
  }

