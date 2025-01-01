ObjectCreate

Belirtilen çizelge alt-penceresi üzerinde, belirtilen isim, tip ve koordinatlar ile yeni bir nesne oluşturur. Nesnenin oluşturulması sırasında 30 koordinat belirtilebilir.

bool ObjectCreate(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT type,

sub_window nwin,

datetime time1,

double price1,



datetime timeN=0,

double priceN=0,



datetime time30=0,

double price30=0

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in] Nesne ismi. Bu isim, çizelge (alt-pencereler de dahil) içinde benzersiz olmalıdır.

type

[in] Nesne tipi. Bu değer, ENUM_OBJECT sayımının değerlerinden biri olabilir.

sub_window

[in] Çizelge alt penceresinin indisi. 0, ana çizelge penceresi demektir. Belirtilen alt-pencere mevcut olmalıdır aksi durumda fonksiyon 'false' dönüşü yapar.

time1

[in] İlk tutturma noktasının zaman koordinatı.

price1

[in] İlk tutturma noktasının fiyat koordinatı.

timeN=0

[in] N-inci tutturma noktasının zaman koordinatı.

priceN=0

[in] N-inci tutturma noktasının fiyat koordinatı.

time30=0

[in] Otuzuncu tutturma noktasının zaman koordinatı.

price30=0

[in] Otuzuncu tutturma noktasının fiyat koordinatı.

Dönüş değeri

Fonksiyon, komutun doğru olarak belirtilen grafiğin sırasına başarıyla eklendiğinde true, aksi halde false döndürür. Bir nesne zaten oluşturulmuşsa, onun koordinatlarını değiştirmek için bir girişim yapılır.

Not

ObjectCreate() için her zaman eşzamansız bir çağrı kullanılır, bu nedenle fonksiyon yalnızca komutu bir grafik sırasına ekleme sonuçlarını verir. Bu durumda true yalnızca komutun başarıyla eklendiği anlamına gelir, ancak yürütme sonucu bilinmemektedir.

Komut yürütme sonucunu kontrol etmek için ObjectFind() işlevini veya ObjectGetXXX gibi nesne özelliklerini isteyen başka herhangi bir işlevi kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tür işlevlerin bu grafiğin kuyruğunun sonuna eklendiğini ve yürütme sonucunu beklediğini (senkron çağrı nedeniyle) unutmamalısınız ve bu nedenle zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.

Bir nesne adı 63 karakteri aşmamalıdır.

Çizelge alt-pencerelerinin numaralandırılmasına (eğer göstergeli alt-pencereler mevcutsa) 1 ile başlanır. Ana çizelge penceresi her zaman 0 indisine sahiptir.

Fazla sayıda (30'a kadar) tutturma noktası, ilerideki kullanımlar için uygulanır. Ayrıca, grafiksel nesneler için kullanılacak 30 muhtemel tutturma noktası, bir fonksiyonun çağrısında kullanılabilecek parametrelerin sayısının sınırına (64'ten fazla olamaz) bağlı olarak belirlenir.

Bir nesne yeniden isimlendirildiğinde, aynı anda iki olay ortaya çıkar. Bu olaylar, bir Uzman Danışman veya gösterge içerisinde OnChartEvent() fonksiyonu ile işlenebilir:

eski isimli nesnenin silinmesi olayı;

yeni isimli nesnenin oluşturulması olayı.

Her bir nesne tipi için belirtilmesi gereken belli sayıda tutturma noktası vardır: