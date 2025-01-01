- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectCreate
Belirtilen çizelge alt-penceresi üzerinde, belirtilen isim, tip ve koordinatlar ile yeni bir nesne oluşturur. Nesnenin oluşturulması sırasında 30 koordinat belirtilebilir.
|
bool ObjectCreate(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
name
[in] Nesne ismi. Bu isim, çizelge (alt-pencereler de dahil) içinde benzersiz olmalıdır.
type
[in] Nesne tipi. Bu değer, ENUM_OBJECT sayımının değerlerinden biri olabilir.
sub_window
[in] Çizelge alt penceresinin indisi. 0, ana çizelge penceresi demektir. Belirtilen alt-pencere mevcut olmalıdır aksi durumda fonksiyon 'false' dönüşü yapar.
time1
[in] İlk tutturma noktasının zaman koordinatı.
price1
[in] İlk tutturma noktasının fiyat koordinatı.
timeN=0
[in] N-inci tutturma noktasının zaman koordinatı.
priceN=0
[in] N-inci tutturma noktasının fiyat koordinatı.
time30=0
[in] Otuzuncu tutturma noktasının zaman koordinatı.
price30=0
[in] Otuzuncu tutturma noktasının fiyat koordinatı.
Dönüş değeri
Fonksiyon, komutun doğru olarak belirtilen grafiğin sırasına başarıyla eklendiğinde true, aksi halde false döndürür. Bir nesne zaten oluşturulmuşsa, onun koordinatlarını değiştirmek için bir girişim yapılır.
Not
ObjectCreate() için her zaman eşzamansız bir çağrı kullanılır, bu nedenle fonksiyon yalnızca komutu bir grafik sırasına ekleme sonuçlarını verir. Bu durumda true yalnızca komutun başarıyla eklendiği anlamına gelir, ancak yürütme sonucu bilinmemektedir.
Komut yürütme sonucunu kontrol etmek için ObjectFind() işlevini veya ObjectGetXXX gibi nesne özelliklerini isteyen başka herhangi bir işlevi kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tür işlevlerin bu grafiğin kuyruğunun sonuna eklendiğini ve yürütme sonucunu beklediğini (senkron çağrı nedeniyle) unutmamalısınız ve bu nedenle zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.
Bir nesne adı 63 karakteri aşmamalıdır.
Çizelge alt-pencerelerinin numaralandırılmasına (eğer göstergeli alt-pencereler mevcutsa) 1 ile başlanır. Ana çizelge penceresi her zaman 0 indisine sahiptir.
Fazla sayıda (30'a kadar) tutturma noktası, ilerideki kullanımlar için uygulanır. Ayrıca, grafiksel nesneler için kullanılacak 30 muhtemel tutturma noktası, bir fonksiyonun çağrısında kullanılabilecek parametrelerin sayısının sınırına (64'ten fazla olamaz) bağlı olarak belirlenir.
Bir nesne yeniden isimlendirildiğinde, aynı anda iki olay ortaya çıkar. Bu olaylar, bir Uzman Danışman veya gösterge içerisinde OnChartEvent() fonksiyonu ile işlenebilir:
- eski isimli nesnenin silinmesi olayı;
- yeni isimli nesnenin oluşturulması olayı.
Her bir nesne tipi için belirtilmesi gereken belli sayıda tutturma noktası vardır:
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tutturma noktaları
|
Dikey Çizgi
|
Tek tutturma noktası. Gerçekte, sadece zaman koordinatı kullanılır.
|
Yatay Çizgi
|
Tek tutturma noktası. Gerçekte, sadece fiyat koordinatı kullanılır.<
|
Trend Çizgisi
|
İki tutturma noktası.
|
Açılı Trend Çizgisi
|
İki tutturma noktası.
|
Döngü Çizgileri
|
İki tutturma noktası.
|
Oklu çizgi
|
İki tutturma noktası.
|
Eşit-Aralıklı Kanal
|
Üç tutturma noktası.
|
Standart Sapma Kanalı
|
İki tutturma noktası.
|
Doğrusal Regresyon Kanalı
|
İki tutturma noktası.
|
Andrews Çatalı (Üçlü Çizgi)
|
Üç tutturma noktası.
|
Gann Çizgisi
|
İki tutturma noktası.
|
Gann Yelpazesi
|
İki tutturma noktası.
|
Gann Izgarası
|
İki tutturma noktası.
|
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri
|
İki tutturma noktası.
|
Fibonacci Zaman Dilimleri
|
İki tutturma noktası.
|
Fibonacci Yelpazesi
|
İki tutturma noktası.
|
Fibonacci Yayları
|
İki tutturma noktası.
|
Fibonacci Kanalı
|
Üç tutturma noktası.
|
Fibonacci Açılımı
|
Üç tutturma noktası.
|
Elliott Dürtü Dalgası
|
Beş tutturma noktası.
|
Elliott Düzeltme Dalgası
|
Üç tutturma noktası.
|
Dikdörtgen
|
İki tutturma noktası.
|
Üçgen
|
Üç tutturma noktası.
|
Elips
|
Üç tutturma noktası.
|
İyi (Başparmak Yukarı)
|
Tek tutturma noktası.
|
Kötü (Başparmak Aşağı)
|
Tek tutturma noktası.
|
Yukarı Ok
|
Tek tutturma noktası.
|
Aşağı Ok
|
Tek tutturma noktası.
|
Dur (Stop) İşareti
|
Tek tutturma noktası.
|
Kontrol İşareti
|
Tek tutturma noktası.
|
Sol Fiyat Etiketi
|
Tek tutturma noktası.
|
Sağ Fiyat Etiketi
|
Tek tutturma noktası.
|
Alış Sinyali
|
Tek tutturma noktası.
|
Satış Sinyali
|
Tek tutturma noktası.
|
Ok
|
Tek tutturma noktası.
|
Metin
|
Tek tutturma noktası.
|
Etiket
|
Nesne konumu, OBJPROP_XDISTANCE ve OBJPROP_YDISTANCE özellikleri ile belirlenir.
|
Düğme
|
Nesne konumu, OBJPROP_XDISTANCE ve OBJPROP_YDISTANCE özellikleri ile belirlenir.
|
Çizelge
|
Nesne konumu, OBJPROP_XDISTANCE ve OBJPROP_YDISTANCE özellikleri ile belirlenir.
|
Bitmap Etiketi
|
Tek tutturma noktası.
|
Bitmap Etiketi
|
Nesne konumu, OBJPROP_XDISTANCE ve OBJPROP_YDISTANCE özellikleri ile belirlenir.
|
Düzenle
|
Nesne konumu, OBJPROP_XDISTANCE ve OBJPROP_YDISTANCE özellikleri ile belirlenir.
|
Ekonomik takvimdeki bir olaya karşılık gelen "Olay" nesnesi
|
Tek tutturma noktası. Gerçekte, sadece zaman koordinatı kullanılır.
|
Özel grafiksel arayüzler oluşturmak ve tasarlamak için "Dikdörtgen Etiket" nesnesi.
|
Nesne konumu, OBJPROP_XDISTANCE ve OBJPROP_YDISTANCE özellikleri ile belirlenir.