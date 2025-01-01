//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- işlem ve emir geçmişini talep et

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- hesap geçmişindeki işlem listesinde bir döngü içerisinde

int total=HistoryDealsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- bir sonraki işlemin fişini al (işlem, özelliklerini almak için otomatik olarak seçilir)

ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- işlemin türünü ve yönünü al ve seçilen işlemin reel özelliklerinin listesi için başlığı görüntüle

string type=DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE));

string entry=DealEntryDescription((ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY));

PrintFormat("Double properties of an deal %s entry %s #%I64u:", type, entry, ticket);



//--- seçilen işlemin tüm reel özelliklerini başlık altında yazdır

HistoryDealPropertiesDoublePrint(ticket, 12);

}

/*

reel:

Double properties of an deal Buy entry In #2785070622:

Volume: 0.50

Price: 1.10480

Commission: 0.00

Swap: 0.00

Profit: 0.00 USD

Fee: 0.00

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Double properties of an deal Sell entry Out #2785071538:

Volume: 0.50

Price: 1.10491

Commission: 0.00

Swap: 0.00

Profit: 5.50 USD

Fee: 0.00

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Seçilen işlemin reel özelliklerini günlükte görüntüle |

//+------------------------------------------------------------------+

void HistoryDealPropertiesDoublePrint(const ulong ticket, const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

double value=0;



//--- işlem sembolünü ve bu sembolün kâr para birimini ve ondalık basamak sayısını al

string symbol = HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL);

string currency= SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- başlık metnini ve başlık alanının genişliğini tanımla

//--- başlık genişliği fonksiyona sıfıra eşit olarak aktarılırsa, genişlik başlık satırının boyutu + 1 olacaktır

header="Volume:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- işlem hacmini al ve belirtilen başlık genişliğiyle günlükte görüntüle

if(!HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_VOLUME, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- işlem fiyatını günlükte görüntüle

header="Price:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PRICE, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- işlem komisyonunu günlükte görüntüle

header="Commission:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_COMMISSION, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- kapanıştaki birikmiş swapı günlükte görüntüle

header="Swap:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_SWAP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- işlemin finansal sonucunu günlükte görüntüle

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);



//--- işlem ücretini günlükte görüntüle

header="Fee:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_FEE, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- Zararı Durdur seviyesini günlükte görüntüle

header="StopLoss:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_SL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- Kârı Al seviyesini günlükte görüntüle

header="TakeProfit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_TP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| İşlem türü açıklamasını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)

{

switch(type)

{

case DEAL_TYPE_BUY : return("Buy");

case DEAL_TYPE_SELL : return("Sell");

case DEAL_TYPE_BALANCE : return("Balance");

case DEAL_TYPE_CREDIT : return("Credit");

case DEAL_TYPE_CHARGE : return("Additional charge");

case DEAL_TYPE_CORRECTION : return("Correction");

case DEAL_TYPE_BONUS : return("Bonus");

case DEAL_TYPE_COMMISSION : return("Additional commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : return("Daily commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : return("Monthly commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : return("Daily agent commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return("Monthly agent commission");

case DEAL_TYPE_INTEREST : return("Interest rate");

case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : return("Canceled buy deal");

case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : return("Canceled sell deal");

case DEAL_DIVIDEND : return("Dividend operations");

case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : return("Franked (non-taxable) dividend operations");

case DEAL_TAX : return("Tax charges");

default : return("Unknown deal type: "+(string)type);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon değişim yöntemini geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string DealEntryDescription(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)

{

switch(entry)

{

case DEAL_ENTRY_IN : return("In");

case DEAL_ENTRY_OUT : return("Out");

case DEAL_ENTRY_INOUT : return("Reverce");

case DEAL_ENTRY_OUT_BY : return("Out by");

case DEAL_ENTRY_STATE : return("Status record");

default : return("Unknown deal entry: "+(string)entry);

}

}