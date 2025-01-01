DokümantasyonBölümler
Bir işlemin istenen özelliğine dönüş yapar. İşlem özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.

double  HistoryDealGetDouble(
   ulong                      ticket_number,     // Fiş
   ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE  property_id        // Özellik tanımlayıcı
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda, özellik değeri, son parametreye referans ile geçirilen hedef değişkene yerleştirilir.

bool  HistoryDealGetDouble(
   ulong                      ticket_number,     // Fiş
   ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE  property_id,       // Özellik tanımlayıcı
   double&                    double_var         // Özellik değerini burada farz ediyoruz
   );

Parametreler

ticket_number

[in]  İşlem fişi.

property_id

[in]  İşlem özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.

double_var

[out]  İstenen özellik değerini alacak olan double tipli değişken.

Dönüş değeri

double tipli değer.

Not

Emirleri, işlemleri ve pozisyonları birbiriyle karıştırmayın. İşlemler, bir emrin işlenmesinin sonucudur. Her pozisyon, bir veya daha fazla işlemin sonuç özetidir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- işlem ve emir geçmişini talep et
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- hesap geçmişindeki işlem listesinde bir döngü içerisinde
   int total=HistoryDealsTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- bir sonraki işlemin fişini al (işlem, özelliklerini almak için otomatik olarak seçilir)
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- işlemin türünü ve yönünü al ve seçilen işlemin reel özelliklerinin listesi için başlığı görüntüle
      string type=DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticketDEAL_TYPE));
      string entry=DealEntryDescription((ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticketDEAL_ENTRY));
      PrintFormat("Double properties of an deal %s entry %s #%I64u:"typeentryticket);
      
      //--- seçilen işlemin tüm reel özelliklerini başlık altında yazdır
      HistoryDealPropertiesDoublePrint(ticket12);
     }
   /*
   reel:
   Double properties of an deal Buy entry In #2785070622:
   Volume:     0.50
   Price:      1.10480
   Commission0.00
   Swap:       0.00
   Profit:     0.00 USD
   Fee:        0.00
   StopLoss:   0.00000
   TakeProfit0.00000
   Double properties of an deal Sell entry Out #2785071538:
   Volume:     0.50
   Price:      1.10491
   Commission0.00
   Swap:       0.00
   Profit:     5.50 USD
   Fee:        0.00
   StopLoss:   0.00000
   TakeProfit0.00000
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Seçilen işlemin reel özelliklerini günlükte görüntüle            |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryDealPropertiesDoublePrint(const ulong ticketconst uint header_width=0)
  {
   uint   w=0;
   string header="";
   double value=0;
   
//--- işlem sembolünü ve bu sembolün kâr para birimini ve ondalık basamak sayısını al
   string symbol  = HistoryDealGetString(ticketDEAL_SYMBOL);
   string currencySymbolInfoString(symbolSYMBOL_CURRENCY_PROFIT);
   int    digits  = (int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS);
   
//--- başlık metnini ve başlık alanının genişliğini tanımla
//--- başlık genişliği fonksiyona sıfıra eşit olarak aktarılırsa, genişlik başlık satırının boyutu + 1 olacaktır
   header="Volume:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- işlem hacmini al ve belirtilen başlık genişliğiyle günlükte görüntüle
   if(!HistoryDealGetDouble(ticketDEAL_VOLUMEvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.2f"wheadervalue);
   
//--- işlem fiyatını günlükte görüntüle
   header="Price:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryDealGetDouble(ticketDEAL_PRICEvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
   
//--- işlem komisyonunu günlükte görüntüle
   header="Commission:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryDealGetDouble(ticketDEAL_COMMISSIONvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.2f"wheadervalue);
   
//--- kapanıştaki birikmiş swapı günlükte görüntüle
   header="Swap:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryDealGetDouble(ticketDEAL_SWAPvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.2f"wheadervalue);
   
//--- işlemin finansal sonucunu günlükte görüntüle
   header="Profit:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryDealGetDouble(ticketDEAL_PROFITvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.2f %s"wheadervaluecurrency);
   
//--- işlem ücretini günlükte görüntüle
   header="Fee:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryDealGetDouble(ticketDEAL_FEEvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.2f"wheadervalue);
   
//--- Zararı Durdur seviyesini günlükte görüntüle
   header="StopLoss:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryDealGetDouble(ticketDEAL_SLvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
 
//--- Kârı Al seviyesini günlükte görüntüle
   header="TakeProfit:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryDealGetDouble(ticketDEAL_TPvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşlem türü açıklamasını geri döndür                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case DEAL_TYPE_BUY                     :  return("Buy");
      case DEAL_TYPE_SELL                    :  return("Sell");
      case DEAL_TYPE_BALANCE                 :  return("Balance");
      case DEAL_TYPE_CREDIT                  :  return("Credit");
      case DEAL_TYPE_CHARGE                  :  return("Additional charge");
      case DEAL_TYPE_CORRECTION              :  return("Correction");
      case DEAL_TYPE_BONUS                   :  return("Bonus");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION              :  return("Additional commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY        :  return("Daily commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY      :  return("Monthly commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY  :  return("Daily agent commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY:  return("Monthly agent commission");
      case DEAL_TYPE_INTEREST                :  return("Interest rate");
      case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED            :  return("Canceled buy deal");
      case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED           :  return("Canceled sell deal");
      case DEAL_DIVIDEND                     :  return("Dividend operations");
      case DEAL_DIVIDEND_FRANKED             :  return("Franked (non-taxable) dividend operations");
      case DEAL_TAX                          :  return("Tax charges");
      default                                :  return("Unknown deal type: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Pozisyon değişim yöntemini geri döndür                           |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealEntryDescription(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)
  {
   switch(entry)
     {
      case DEAL_ENTRY_IN      :  return("In");
      case DEAL_ENTRY_OUT     :  return("Out");
      case DEAL_ENTRY_INOUT   :  return("Reverce");
      case DEAL_ENTRY_OUT_BY  :  return("Out by");
      case DEAL_ENTRY_STATE   :  return("Status record");
      default                 :  return("Unknown deal entry: "+(string)entry);
     }
  }

