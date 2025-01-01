- Tam Sayı Tipleri
- Reel Tipler (double, float)
- Karmaşık sayı (complex)
- String Tipi
- Yapılar, Sınıflar ve Arayüzler
- Dinamik Dizi Nesnesi
- Matrisler ve vektörler
- Tip Dönüşümü
- Void Tipi ve NULL Sabiti
- Kullanıcı Tanımlı Tipler
- Nesne İşaretçileri
- Referanslar: Şekillendirici & ve Anahtar Sözcük this
string tipi, metin dizgilerini saklamak için kullanılır. Metin dizgileri sonu sıfırlı Unicode biçimli karakterlerden oluşan söz dizeleridir. Dizgi sabitleri string tipli değişkenlere atanabilir. Dizgi sabitleri, tırnak içine iliştirilmiş Unicode karakter dizeleridir: "Bu bir dizgi sabitidir".
Eğer bir dizginin içine tırnak işareti (") eklemek istiyorsanız, bunun öncesinde (\) karakterini kullanmanız gerekir. Tüm özel karakter sabitleri (\) karakteri kullanılarak bir dizgi içine yazılabilir.
Örnekler:
|
string svar="Bu bir karakter dizesi";
Kodun okunabilirliğini artırmak amacıyla, uzun sabit dizgiler toplama işlemi olmaksızın parçalara bölünebilirler. Derleme sırasında bu parçalar tek bir uzun dizgide birleştirilecektir:
|
//--- Uzun bir sabit dizgi bildir
