TimeToStruct

datetime tipi (01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeler) bir değeri, MqlDateTime tipi bir yapı değişkenine dönüştürür.

bool TimeToStruct(

datetime dt,

MqlDateTime& dt_struct

);

Parametreler

dt

[in] Dönüştürülecek tarih değeri.

dt_struct

[out] MqlDateTime yapı tipli değişken .

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek: