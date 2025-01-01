DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıTarih ve ZamanTimeToStruct 

TimeToStruct

datetime tipi (01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeler) bir değeri, MqlDateTime tipi bir yapı değişkenine dönüştürür.

bool  TimeToStruct(
   datetime      dt,            // tarih ve zaman
   MqlDateTime&  dt_struct      // değerlerin alınması için bir yapı
   );

Parametreler

dt

[in]  Dönüştürülecek tarih değeri.

dt_struct

[out]  MqlDateTime yapı tipli değişken .

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- sunucunun bilinen son zamanını al, tarih/saat yapısını bildir ve yapı alanlarını doldur
   datetime    time=TimeCurrent();
   MqlDateTime tm  ={};
   if(!TimeToStruct(time,tm))
      Print("TimeToStruct() failed. Error "GetLastError());
   
//--- elde edilen sunucu zamanını ve TimeToStruct() kullanılarak MqlDateTime yapısının doldurulmasının sonucunu günlükte görüntüle
   PrintFormat("Server time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)timetm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  Sonuç:
   Server time2024.04.18 15:47:27
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour15
   - Min47
   - Sec27
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }