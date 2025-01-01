StringConcatenate

Geçirilen parametrelerden bir dizgi şekillendirir ve şekillendirilen dizginin büyüklüğüne dönüş yapar. Parametreler herhangi bir tipte olabilirler. Parametreler 2'den az veya 64'ten fazla olamaz.

int StringConcatenate(

string& string_var,

void argument1

void argument2

...

);

Parametreler

string_var

[out] Birleştirme yoluyla şekillendirilecek dizgi.

argumentN

[in] Virgülle ayrılmış değerler. 2 ile 63 adet arasında basit tipli parametreler.

Dönüş değeri

Parametrelerin birleştirilmesi ve string tipine dönüştürülmesiyle elde edilen dizginin uzunluğu. Parametreler, Print() ve Comment() fonksiyonlarında kullanılan aynı kurallarla dönüştürülürler.

Örnek:

void OnStart()

{

//--- birleştirme işlemine katılan değişkenleri bildir ve tanımla

string text="";

string text1="This script shows how the StringConcatenate() function works.

";

string text2="This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

";

string text3="This is line number ";

int num3=3;

string text31=", the number of which is entered into the function as a separate parameter.";

string textN="

";

string text4="This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.";

int length=StringConcatenate(text, text1, text2, text3, num3, text31, textN, text4, "

Line 5 includes a real number: ", 0.12345);

Print(text, "

Length of the resulting string = ", length);



/*

Sonuç

This script shows how the StringConcatenate() function works.

This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

This is line number 3, the number of which is entered into the function as a separate parameter.

This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.

Line 5 includes a real number: 0.12345

Length of the resulting string = 358

*/

}

Ayrıca Bakınız

StringAdd, StringSplit, StringSubstr