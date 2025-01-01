- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringConcatenate
Geçirilen parametrelerden bir dizgi şekillendirir ve şekillendirilen dizginin büyüklüğüne dönüş yapar. Parametreler herhangi bir tipte olabilirler. Parametreler 2'den az veya 64'ten fazla olamaz.
|
int StringConcatenate(
Parametreler
string_var
[out] Birleştirme yoluyla şekillendirilecek dizgi.
argumentN
[in] Virgülle ayrılmış değerler. 2 ile 63 adet arasında basit tipli parametreler.
Dönüş değeri
Parametrelerin birleştirilmesi ve string tipine dönüştürülmesiyle elde edilen dizginin uzunluğu. Parametreler, Print() ve Comment() fonksiyonlarında kullanılan aynı kurallarla dönüştürülürler.
Örnek:
|
void OnStart()
