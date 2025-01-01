DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıNesne FonksiyonlarıTextGetSize 

TextGetSize

Mevcut yazı tipi ayarları için çizgi genişliğine ve yüksekliğine dönüş yapar.

bool  TextGetSize(
   const string       text,          // metin dizgisi
   uint&               width,        // piksel bazında tampon genişliği
   uint&               height        // piksel bazında tampon yüksekliği
   );

Parametreler

text

[in]  Genişlik ve yüksekliğin alınacağı dizgi.

genişlik

[out]  Genişliğin alınması için giriş parametresi.

height

[out]  Yüksekliğin alınması için giriş parametresi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Muhtemel hata kodları:

  • ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - işletim sistemi hatası.

Ayrıca Bakınız

Kaynaklar, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextSetFont(), TextOut()