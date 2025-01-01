MQL5 ReferansıNesne FonksiyonlarıTextGetSize
TextGetSize
Mevcut yazı tipi ayarları için çizgi genişliğine ve yüksekliğine dönüş yapar.
bool TextGetSize(
Parametreler
text
[in] Genişlik ve yüksekliğin alınacağı dizgi.
genişlik
[out] Genişliğin alınması için giriş parametresi.
height
[out] Yüksekliğin alınması için giriş parametresi.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Muhtemel hata kodları:
- ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - işletim sistemi hatası.
Ayrıca Bakınız
Kaynaklar, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextSetFont(), TextOut()