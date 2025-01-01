iHighest

İlgili grafikte bulunan en yüksek değerin indeksini döndürür (geçerli çubuğa göre).

int iHighest(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIESMODE type,

int count=WHOLE_ARRAY,

int start=0

);

Parametreler

symbol

[in] Aramanın yapılacağı sembol. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.

timeframe

[in] Periyot. ENUM_TIMEFRAMES sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.

type

[in] Aramanın gerçekleştirileceği zaman dizisinin tanımlayıcısı. ENUM_SERIESMODE değerinden herhangi bir değere eşit olabilir.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Zaman aralığındaki eleman sayısı (mevcut çubuktan indeks artış yönüne doğru).

start=0

[in] En yüksek değerin aranacağı başlangıç çubuğunun endeksi (mevcut çubuğa göre kaydırma) başlar. Negatif değerler yok sayılır ve sıfır değeri ile değiştirilir.

Return Value

İlgili grafikte bulunan en yüksek değerin indeksi (mevcut çubuğa göre) veya bir hata durumunda -1. Hata detayları için,GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek: