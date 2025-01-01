DokümantasyonBölümler
iHighest

İlgili grafikte bulunan en yüksek değerin indeksini döndürür (geçerli çubuğa göre).

int  iHighest(
   const string        symbol,              // Sembol
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // Periyot
   ENUM_SERIESMODE     type,                // Zaman serileri belirleyicisi
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // Elementlerin sayısı
   int                 start=0              // İndeks
  );

Parametreler

symbol

[in]  Aramanın yapılacağı sembol. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.

timeframe

[in]  Periyot. ENUM_TIMEFRAMES  sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.

type

[in]  Aramanın gerçekleştirileceği zaman dizisinin tanımlayıcısı. ENUM_SERIESMODE  değerinden herhangi bir değere eşit olabilir.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Zaman aralığındaki eleman sayısı (mevcut çubuktan indeks artış yönüne doğru).

start=0

[in]  En yüksek değerin aranacağı başlangıç çubuğunun endeksi (mevcut çubuğa göre kaydırma) başlar. Negatif değerler yok sayılır ve sıfır değeri ile değiştirilir.

Return Value

İlgili grafikte bulunan en yüksek değerin indeksi (mevcut çubuğa göre) veya bir hata durumunda -1. Hata detayları için,GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

   double val;
//--- 20 ardışık çubuk arasında en yüksek Kapanış değerinin hesaplanması
//--- Şu andaki zaman dilimine göre endeks 4'ten endeks 23'e kadar.
   int val_index=iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,20,4);
   if(val_index!=-1) 
      val=High[val_index];
   else 
      PrintFormat("iHighest() call error. Error code=%d",GetLastError());