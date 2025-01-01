Tarih ve Zaman
Bu, datetime tipi (1 Ocak 1970 tarihinin 0 anından beri geçen saniyeler şeklinde bir sayıyı temsil eden tamsayı tipi) verilerle çalışmak için tasarlanmış bir fonksiyonlar grubudur.
Yüksek kesinlikli sayaçlar düzenleyebilmek için, milisaniye bazında değerler sağlayan GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.
Fonksiyon
Eylem
Bilinen son sunucu zamanına (son kotasyonun alındığı zamana) datetime biçiminde dönüş yapar
Alım-satım sunucusunun mevcut hesaplanmış zamanına dönüş yapar
Yerel bilgisayar zamanına datetime biçiminde dönüş yapar
Müşteri terminalinin çalışmakta olduğu bilgisayarın yerel zamanını kullanarak, Yaz Saati Uygulaması ile, GMT değerine datetime biçiminde dönüş yapar
Yaz Saati Uygulamasının değişim işaretine dönüş yapar
GMT zamanıyla yerel bilgisayar zamanı arasındaki farka, saniye bazında ve Yaz Saati Uygulamasını göz önünde bulundurarak dönüş yapar
Bir datetime değişkeninin değerini MqlDateTime yapı tipine dönüştürür
MqlDateTime yapı tipindeki bir değişkenin tipini datetime tipine dönüştürür