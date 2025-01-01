DokümantasyonBölümler
MQLInfoInteger

Çalışan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_MQL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

int tipli değer.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- MQL programı için kullanılabilir ve tüketilen bellek değerlerini al
   int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT);   // MB cinsinden MQL5 programı için mümkün olan maksimum dinamik bellek miktarı
   int used  = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED);    // MB cinsinden MQL5 programı tarafından kullanılan bellek miktarı
   
//--- alınan değerleri günlüğe gönder
   PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
               "Memory used by MQL5 program: %d Mb"limitused);
   /*
  sonuç
   Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program8388608 Mb
   Memory used by MQL5 program2 Mb
   */
  }