- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectGetDouble
Karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.
1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.
|
double ObjectGetDouble(
2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarılı sonuç mevcutsa, son parametreye referansla geçirilen bir değişkene yerleştirilir.
|
bool ObjectGetDouble(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
name
[in] Nesne ismi.
prop_id
[in] Nesne özelliğinin tanıtıcısı. Bu değer ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.
prop_modifier
[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. İlk versiyonda, varsayılan şekillendirici değeri sıfıra eşittir. Çoğu özellik için bir şekillendiriciye gerek duyulmaz. Fibonacci araçlarındaki ve Andrews Dirgenindeki seviye numarasını gösterir. Seviyelerin numaralandırılmasına sıfırdan başlanır.
double_var
[out] İstenen özellik değerini alacak olan double tipli değişken.
Dönüş değeri
İlk çağrı versiyonu için, double tipli bir değer.
İkinci durumda, eğer özellik mevcutsa ve değer double_var değişkenine yerleştirilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.