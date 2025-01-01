DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıNesne FonksiyonlarıObjectGetDouble 

ObjectGetDouble

Karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.

1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.

double  ObjectGetDouble(
   long                            chart_id,          // çizelge tanımlayıcı
   string                          name,              // nesne ismi
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE     prop_id,           // özellik tanımlayıcı
   int                             prop_modifier=0    // istenmesi durumunda, özellik şekillendiricisi
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarılı sonuç mevcutsa, son parametreye referansla geçirilen bir değişkene yerleştirilir.

bool  ObjectGetDouble(
   long                            chart_id,          // çizelge tanımlayıcı
   string                          name,              // nesne ismi
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE     prop_id,           // özellik tanımlayıcı
   int                             prop_modifier,     // özellik şekillendirici
   double&                         double_var         // özellik değerini burada kabul ediyoruz
   );

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in]  Nesne ismi.

prop_id

[in]  Nesne özelliğinin tanıtıcısı. Bu değer ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.

prop_modifier

[in]  Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. İlk versiyonda, varsayılan şekillendirici değeri sıfıra eşittir. Çoğu özellik için bir şekillendiriciye gerek duyulmaz. Fibonacci araçlarındaki ve Andrews Dirgenindeki seviye numarasını gösterir. Seviyelerin numaralandırılmasına sıfırdan başlanır.

double_var

[out]  İstenen özellik değerini alacak olan double tipli değişken.

Dönüş değeri

İlk çağrı versiyonu için, double tipli bir değer.

İkinci durumda, eğer özellik mevcutsa ve değer double_var değişkenine yerleştirilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.