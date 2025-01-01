ObjectGetDouble

Karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.

1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.

double ObjectGetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarılı sonuç mevcutsa, son parametreye referansla geçirilen bir değişkene yerleştirilir.

bool ObjectGetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int prop_modifier,

double& double_var

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in] Nesne ismi.

prop_id

[in] Nesne özelliğinin tanıtıcısı. Bu değer ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.

prop_modifier

[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. İlk versiyonda, varsayılan şekillendirici değeri sıfıra eşittir. Çoğu özellik için bir şekillendiriciye gerek duyulmaz. Fibonacci araçlarındaki ve Andrews Dirgenindeki seviye numarasını gösterir. Seviyelerin numaralandırılmasına sıfırdan başlanır.

double_var

[out] İstenen özellik değerini alacak olan double tipli değişken.

Dönüş değeri

İlk çağrı versiyonu için, double tipli bir değer.

İkinci durumda, eğer özellik mevcutsa ve değer double_var değişkenine yerleştirilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.