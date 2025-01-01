- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseSelect
Terminalde mevcut olan sinyaller arasından çalışılacak sinyali seçer.
|
bool SignalBaseSelect(
Parametreler
index
[in] Sinyalin alım-satım sinyalleri arasındaki numarası.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.
Örnek:
|
void OnStart()