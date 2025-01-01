void OnStart()

{

//--- termnaldeki toplam sinyal sayısını al

int total=SignalBaseTotal();

//--- tüm sinyalleri işle

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- sinyali indisine göre seç

if(SignalBaseSelect(i))

{

//--- sinyal özelliklerini al

long id =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID); // sinyal tanımlayıcısı

long pips =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS); // pip cinsinden kar

long subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // abone sayısı

string name =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME); // sinyal ismi

double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE); // sinyal fiyatı

string curr =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY); // sinyalin döviz cinsi

//--- karlı ve aboenelere sahip olan tüm ücretsiz sinyalleri yazdır

if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)

PrintFormat("tanımlayıcı=%d, isim=\"%s\", döviz=%s, pip=%d, aboneler=%d",id,name,curr,pips,subscr);

}

else PrintFormat("SignalBaseSelect hatası. Hata kodu=%d",GetLastError());

}

}