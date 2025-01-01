DokümantasyonBölümler
Terminalde mevcut olan sinyaller arasından çalışılacak sinyali seçer.

bool  SignalBaseSelect(
   int     index     // sinyal numarası
   );

Parametreler

index

[in]  Sinyalin alım-satım sinyalleri arasındaki numarası.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- termnaldeki toplam sinyal sayısını al
   int total=SignalBaseTotal();
//--- tüm sinyalleri işle
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      //--- sinyali indisine göre seç
      if(SignalBaseSelect(i))
        {
         //--- sinyal özelliklerini al
         long   id    =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID);          // sinyal tanımlayıcısı
         long   pips  =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS);        // pip cinsinden kar
         long   subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // abone sayısı
         string name  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME);         // sinyal ismi
         double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE);        // sinyal fiyatı
         string curr  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY);     // sinyalin döviz cinsi
         //--- karlı ve aboenelere sahip olan tüm ücretsiz sinyalleri yazdır
         if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)
            PrintFormat("tanımlayıcı=%d, isim=\"%s\", döviz=%s, pip=%d, aboneler=%d",id,name,curr,pips,subscr);
        }
      else PrintFormat("SignalBaseSelect hatası. Hata kodu=%d",GetLastError());
     }
  }