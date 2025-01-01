ColorToString

Renk değerini, "R,G,B" biçimli bir dizgiye dönüştürür.

string ColorToString(

color color_value,

bool color_name

);

Parametreler

color_value

[in] color tipi değişkendeki renk değeri.

color_name

[in] Renk ismine dönüş yapılması gerektiğinin işareti - rengin ismi daha önce tanımlanmış olan renk sabitlerinden biriyle aynıysa.

Dönüş değeri

Rengin "R,G,B" biçiminde dizgi olarak temsili; burada R, G ve B değerleri, dizgiye dönüştürülen, 0-255 arası ondalık sabitlerdir. parametre color_name=true şeklinde ayarlanmışsa, renk değerini renk ismine dönüştürmeyi deneyecektir.

Örnek:

string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // yeşil renk

Print(clr);



clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // renk sabitini al

Print(clr);

Ayrıca Bakınız

StringToColor, ColorToARGB