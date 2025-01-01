- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ColorToString
Renk değerini, "R,G,B" biçimli bir dizgiye dönüştürür.
|
string ColorToString(
Parametreler
color_value
[in] color tipi değişkendeki renk değeri.
color_name
[in] Renk ismine dönüş yapılması gerektiğinin işareti - rengin ismi daha önce tanımlanmış olan renk sabitlerinden biriyle aynıysa.
Dönüş değeri
Rengin "R,G,B" biçiminde dizgi olarak temsili; burada R, G ve B değerleri, dizgiye dönüştürülen, 0-255 arası ondalık sabitlerdir. parametre color_name=true şeklinde ayarlanmışsa, renk değerini renk ismine dönüştürmeyi deneyecektir.
Örnek:
|
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // yeşil renk
Ayrıca Bakınız