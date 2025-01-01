- ChartApplyTemplate
ChartIndicatorAdd
Belirlenmiş tanıtıcı değere sahip olan bir göstergeyi, belirlenen bir çizelgeye ekler. Gösterge ve çizelge aynı sembol ve aynı zaman aralığı için oluşturulmuş olmalıdır.
bool ChartIndicatorAdd(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
sub_window
[in] çizelge alt penceresinin numarası. 0, ana çizelge penceresi demektir. Yeni bir pencerede bir gösterge eklemek için parametre, mevcut son pencerenin numarasından bir büyük olmalıdır; yani CHART_WINDOWS_TOTAL değerine eşit olmalıdır. Eğer parametre değeri, CHART_WINDOWS_TOTAL değerinden büyükse, yeni pencere oluşturulmayacak ve gösterge eklenmeyecektir.
indicator_handle
[in] Göstergenin tanıtıcı değeri.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapacaktır. Hata ile ilgili bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Hata 4114, çizelgenin ve göstergenin, zaman aralığı veya sembol açısından farklı olduklarını belirtir.
Not
Eğer ayrı bir alt pencerede çizilmesi gereken bir gösterge (örneğin, gömülü iMACD veya #property indicator_separate_window özelliğiyle belirlenmiş bir özel gösterge), ana pencereye uygulanmışsa, bu pencerede görünür olmayabilir ama göstergeler listesinde yer alır. Bu, gösterge ölçeğinin fiyat çizelgesi ölçeğinden farklı olduğu ve uygulanan göstergenin değerlerinin, fiyat çizelgesinin kapsamına uymadığı anlamına gelir. Bu durumda GetLastError()fonksiyonu, hata olmadığını belirten sıfır değerine dönüş yapar. Bunun gibi "görünmez" göstergeler, Veri Penceresinde görülebilir ve diğer MQL5 uygulamaları tarafından kullanılabilir.
Örnek:
#property description "ChartIndicatorAdd() fonksiyonu ile çalışmayı gösteren Uzman Danışman."
Ayrıca Bakınız
ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate()