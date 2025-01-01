DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı DirectX ile çalışma DXContext ClearDepth 

DXContextClearDepth

Derinlik tamponunu temizler.

bool  DXContextClearDepth(
   int  context      // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

DXContextClearDepth() fonksiyonu, bir sonraki kareyi render almadan önce derinlik tamponunu temizlemek için kullanılabilir.