MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXContextClearDepth
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextClearDepth
Derinlik tamponunu temizler.
|
bool DXContextClearDepth(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
DXContextClearDepth() fonksiyonu, bir sonraki kareyi render almadan önce derinlik tamponunu temizlemek için kullanılabilir.