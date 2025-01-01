ObjectsTotal

Belirtilen çizelgenin belirtilen alt-penceresinde, belirli tipteki nesnelerin sayısına dönüş yapar.

int ObjectsTotal(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

sub_window=-1

[in] Çizelge alt penceresinin indisi. 0 ana çizelge penceresidir, -1 ise ana pencere de dahil olmak üzere tüm alt pencereler anlamına gelir.

type=-1

[in] Nesne tipi. Bu değer, ENUM_OBJECT değerlerinden biri olabilir. -1 tüm tipler anlamına gelir.

Dönüş değeri

Nesnelerin sayısı.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.