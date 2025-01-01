DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı
Nesne Fonksiyonları
ObjectsTotal 

ObjectsTotal

Belirtilen çizelgenin belirtilen alt-penceresinde, belirli tipteki nesnelerin sayısına dönüş yapar.

int  ObjectsTotal(
   long  chart_id,           // çizelge tanımlayıcısı
   int   sub_window=-1,      // pencere indisi
   int   type=-1             // nesne tipi
   );

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

sub_window=-1

[in]  Çizelge alt penceresinin indisi. 0 ana çizelge penceresidir, -1 ise ana pencere de dahil olmak üzere tüm alt pencereler anlamına gelir.

type=-1

[in]  Nesne tipi. Bu değer, ENUM_OBJECT değerlerinden biri olabilir. -1 tüm tipler anlamına gelir.

Dönüş değeri

Nesnelerin sayısı.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.