Fonksiyon, yeni bir fiyatı yönetmek için NewTick olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

void  OnTick(void);

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok

Not

NewTick olayı, uzman danışmanın bağlı olduğu grafiğin sembolü için yeni bir fiyat alındıktan sonra sadece uzman danışmanlar için üretilir. Bir NewTick olayı onlar için üretilmediğinden, bir özel gösterge veya komut dosyasında OnTick() fonksiyonu tanımlamanın bir anlamı yoktur.

Tick olayı sadece uzman danışmanlar için üretilir, ancak bu, uzman danışmanların illa OnTick() fonksiyonuna sahip olması gerektiği anlamına gelmez; çünkü uzman danışmanlar için NewTick olayına ek olarak ayrıca Timer, BookEvent ve ChatEvent olayları da oluşturulur.

Tüm olaylar alındıkları sıraya göre birbiri peşi sıra yönetilir. Eğer sıra zaten NewTick olayını içeriyorsa veya bu olay yönetilme aşamasındaysa, o zaman yeni NewTick olayı MQL5 uygulama sırasına eklenmez.

NewTick olayı otomatik alım-satımın etkin olup olmadığına bakılmaksızın oluşturulur (OtomatikAlımSatım/Otomatik İşlem butonu). Etkin olmayan otomatik alım-satım sadece, uzman danışmandan alım-satım isteğini göndermesini yasaklanması anlamına gelmektedir. Uzman danışman operasyonu durdurulmamıştır.

OtomatikAlımSatım butonuna basılarak otomatik alım-satımı devre dışı bırakmak, OnTick() fonksiyonunun geçerli gerçekleşimini kesintiye uğratmaz.

OnTick() fonksiyonundaki tüm alım-satım mantığını içeren uzman danışman örneği

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   TradeByATR.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "\"Patlayıcı\" mum yönünde uzman danışman alım-satım örneği"
#property description "\"Patlayıcı\" mum k*ATR'ı aşan bir beden ölçüsü vardır"
#property description "\"Revers\" parametresi sinyal yönünü tersine çevirir"
 
input double lots=0.1;        // lot cinsinden hacim
input double kATR=3;          // ATR'daki sinyal mum uzunluğu
input int    ATRperiod=20;    // ATR gösterge zaman aralığı
input int    holdbars=8;      // pozisyonu açık tutmak için gereken bar sayısı
input int    slippage=10;     // izin verilebilir kayma miktarı
input bool   revers=false;    // sinyali tersine döndür? 
input ulong  EXPERT_MAGIC=0;  // Uzman danışmanın MagicNumber'ı
//--- ATR gösterge yönetimini depolamak için
int atr_handle;
//--- burada son ATR değerini ve mum bedenini saklayacağız
double last_atr,last_body;
datetime lastbar_timeopen;
double trade_lot;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- global değişkenleri başlat
   last_atr=0;
   last_body=0;
//--- doğru hacmi ayarlama
   double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;   
//--- ATR gösterge yönetimini oluştur
   atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);
   if(atr_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s: iATR oluşturulamadı, hata kodu %d",__FUNCTION__,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- başarılı uzman danışman başlatma
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman danışman sonlandırma fonksiyonu                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- uzman danışman sonlandırma kodunu bildir
   Print(__FILE__,": Sonlandırma neden kodu = ",reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman danışman fiyat(tick/tik) fonksiyonu                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- alım-satım sinyali
   static int signal=0; // +1 alış sinyali anlamına gelmektedir, -1 satın sinyali anlamına gelmektedir
//--- 'holdbars' bar miktarından daha önce açılmış eski pozisyonları kontrol et ve kapat
   ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);
//--- yeni bir barı kontrol et
   if(isNewBar())
     {
      //--- sinyal varlığını kontrol et      
      signal=CheckSignal();
     }
//--- eğer bir netleştirme pozisyonu açıksa, sinyali atla - kapanana kadar bekle
   if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)
     {
      signal=0;
      return// NewTick olay yöneticisinden çık ve yeni bir bar görünene kadar piyasaya girme
     }
//--- bir hedging hesabı için, her bir pozisyon ayrı ayrı tutulur ve kapatılır
   if(signal!=0)
     {
      //--- alış sinyali
      if(signal>0)
        {
         PrintFormat("%s: Alış sinyali! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
         if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
            signal=0;
        }
      //--- satış sinyali
      if(signal<0)
        {
         PrintFormat("%s: Satış sinyali! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
         if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
            signal=0;
        }
     }
//--- OnTick fonksiyon sonlandırma
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yeni bir alım-satım sinyali kontrol et                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CheckSignal()
  {
//--- 0, sinyal yok anlamına gelmektedir
   int res=0;
//--- sondan bir önceki tam barın ATR değerini elde et (bar indeksi 2'dir)
   double atr_value[1];
   if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)
     {
      last_atr=atr_value[0];
      //--- son kapanan barın verilerini bir dizi MqlRates'e ilet
      MqlRates bar[1];
      if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)
        {
         //--- son kapanan barın beden ölçüsünü hesapla
         last_body=bar[0].close-bar[0].open;
         //--- eğer son barın bedeni (index 1 olan bar) bir önceki ATR değerini aşarsa (indeks 2'deki bar), bir alım-satım sinyali alınır
         if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)
            res=last_body>0?1:-1; // yükselen mum için pozitif değer
        }
      else
         PrintFormat("%s: Son bar elde edilemedi! Hata",__FUNCTION__,GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("%s: ATR gösterge değeri alınamadı! Hata",__FUNCTION__,GetLastError());
//--- eğer ters alım-satım modu etkinse
   res=revers?-res:res;  // eğer gerekliyse sinyali tersine çevir (1 yerine -1'i geri döndür ve -1 yerine de 1'i geri döndür)
//--- bir alım-satım sinyal değerini geri döndür
   return (res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Yeni bir bar göründüğünde 'true'yu geri döndür                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool isNewBar(const bool print_log=true)
  {
   static datetime bartime=0; // mevcut barın açılış zamanını sakla
//--- sıfır indeksli barın açılış zamanını elde et
   datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);
//--- eğer açılış zaman bilgisi değişirse, yeni bir bar gelmiş demektir
   if(bartime!=currbar_time)
     {
      bartime=currbar_time;
      lastbar_timeopen=bartime;
      //--- yeni barın açılış zamanı verilerini günlükte göster      
      if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))
        {
         //--- yeni barın açılış zamanı bilgisine sahip bir mesaj göster
         PrintFormat("%s: yeni bar %s %s üzerinde %s de açıldı",__FUNCTION__,_Symbol,
                     StringSubstr(EnumToString(_Period),7),
                     TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
         //--- son fiyat(tik) hakkındaki verileri elde et
         MqlTick last_tick;
         if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
            Print("SymbolInfoTick() başarısız oldu, hata = ",GetLastError());
         //--- son fiyat zamanını milisaniye olarak kadar göster
         PrintFormat("Son fiyat %s.%03d taydı",
                     TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);
        }
      //--- yeni bir bar var
      return (true);
     }
//--- yeni bir bar yok
   return (false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Belirtilen hacimle, piyasa fiyatından alış yap                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
//--- piyasa fiyatından alış yap
   return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Belirtilen hacimle, piyasa fiyatından satış yap                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
//--- piyasa fiyatından alış yap
   return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bar sayısı ile hesaplanan açık tutma süresine göre pozisyonu kapat     
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
   int total=PositionsTotal(); // açık pozisyonların sayısı   
//--- tüm açık pozisyonları ara
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      //--- pozisyon parametreleri
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                      // pozisyon bileti
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                        // sembol 
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                  // pozisyon MagicNumber'ı
      datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);               // pozisyon açılış zamanı
      int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1;                       // kaç bar önce pozisyon açıldı
 
      //--- eğer bir pozisyonun ömrü, MagicNumber ve sembol eşleşirken, halihazırda fazlaysa
      if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)
        {
         int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);           // ondalık basamak sayısı
         double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                              // pozisyon hacmi
         ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // pozisyon türü
         string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);
         StringToLower(str_type); // doğru mesaj formatı için metin kutusunu küçült
         PrintFormat(" #%I64u %s %s %.2f pozisyonunu kapat",
                     position_ticket,position_symbol,str_type,volume);
         //--- emir türünü belirle ve alım-satım isteğini gönder
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
            MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
         else
            MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bir alım-satım isteği hazırla ve gönder                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)
  {
//--- yapıların bildirimi ve başlatımı
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   if(type==ORDER_TYPE_BUY)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
//--- istek parametreleri
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // İşlem türü
   request.position =pos_ticket;                            // kapanıyorsa, pozisyon bileti
   request.symbol   =Symbol();                              // sembol
   request.volume   =volume;                                // hacim 
   request.type     =type;                                  // emir türü
   request.price    =price;                                 // alım-satım fiyatı
   request.deviation=slip;                                  // fiyattan izin verilen sapma
   request.magic    =magicnumber;                           // emir MagicNumber'ı
//--- bir istek gönder
   if(!OrderSend(request,result))
     {
      //--- başarısızlık verilerini görüntüle
      PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f %.5f de hata %d",
                  request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());
      return (false);
     }
//--- başarılı operasyonu bildir
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
   return (true);
  }

