OnTick

Fonksiyon, yeni bir fiyatı yönetmek için NewTick olayı oluştuğunda uzman danışmanlarda çağrılır.

void OnTick(void);

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok

Not

NewTick olayı, uzman danışmanın bağlı olduğu grafiğin sembolü için yeni bir fiyat alındıktan sonra sadece uzman danışmanlar için üretilir. Bir NewTick olayı onlar için üretilmediğinden, bir özel gösterge veya komut dosyasında OnTick() fonksiyonu tanımlamanın bir anlamı yoktur.

Tick olayı sadece uzman danışmanlar için üretilir, ancak bu, uzman danışmanların illa OnTick() fonksiyonuna sahip olması gerektiği anlamına gelmez; çünkü uzman danışmanlar için NewTick olayına ek olarak ayrıca Timer, BookEvent ve ChatEvent olayları da oluşturulur.

Tüm olaylar alındıkları sıraya göre birbiri peşi sıra yönetilir. Eğer sıra zaten NewTick olayını içeriyorsa veya bu olay yönetilme aşamasındaysa, o zaman yeni NewTick olayı MQL5 uygulama sırasına eklenmez.

NewTick olayı otomatik alım-satımın etkin olup olmadığına bakılmaksızın oluşturulur (OtomatikAlımSatım/Otomatik İşlem butonu). Etkin olmayan otomatik alım-satım sadece, uzman danışmandan alım-satım isteğini göndermesini yasaklanması anlamına gelmektedir. Uzman danışman operasyonu durdurulmamıştır.

OtomatikAlımSatım butonuna basılarak otomatik alım-satımı devre dışı bırakmak, OnTick() fonksiyonunun geçerli gerçekleşimini kesintiye uğratmaz.

OnTick() fonksiyonundaki tüm alım-satım mantığını içeren uzman danışman örneği

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeByATR.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "\"Patlayıcı\" mum yönünde uzman danışman alım-satım örneği"

#property description "\"Patlayıcı\" mum k*ATR'ı aşan bir beden ölçüsü vardır"

#property description "\"Revers\" parametresi sinyal yönünü tersine çevirir"



input double lots=0.1; // lot cinsinden hacim

input double kATR=3; // ATR'daki sinyal mum uzunluğu

input int ATRperiod=20; // ATR gösterge zaman aralığı

input int holdbars=8; // pozisyonu açık tutmak için gereken bar sayısı

input int slippage=10; // izin verilebilir kayma miktarı

input bool revers=false; // sinyali tersine döndür?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // Uzman danışmanın MagicNumber'ı

//--- ATR gösterge yönetimini depolamak için

int atr_handle;

//--- burada son ATR değerini ve mum bedenini saklayacağız

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- global değişkenleri başlat

last_atr=0;

last_body=0;

//--- doğru hacmi ayarlama

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- ATR gösterge yönetimini oluştur

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: iATR oluşturulamadı, hata kodu %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- başarılı uzman danışman başlatma

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman sonlandırma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- uzman danışman sonlandırma kodunu bildir

Print(__FILE__,": Sonlandırma neden kodu = ",reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman fiyat(tick/tik) fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- alım-satım sinyali

static int signal=0; // +1 alış sinyali anlamına gelmektedir, -1 satın sinyali anlamına gelmektedir

//--- 'holdbars' bar miktarından daha önce açılmış eski pozisyonları kontrol et ve kapat

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- yeni bir barı kontrol et

if(isNewBar())

{

//--- sinyal varlığını kontrol et

signal=CheckSignal();

}

//--- eğer bir netleştirme pozisyonu açıksa, sinyali atla - kapanana kadar bekle

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // NewTick olay yöneticisinden çık ve yeni bir bar görünene kadar piyasaya girme

}

//--- bir hedging hesabı için, her bir pozisyon ayrı ayrı tutulur ve kapatılır

if(signal!=0)

{

//--- alış sinyali

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Alış sinyali! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- satış sinyali

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: Satış sinyali! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- OnTick fonksiyon sonlandırma

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yeni bir alım-satım sinyali kontrol et |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0, sinyal yok anlamına gelmektedir

int res=0;

//--- sondan bir önceki tam barın ATR değerini elde et (bar indeksi 2'dir)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- son kapanan barın verilerini bir dizi MqlRates'e ilet

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- son kapanan barın beden ölçüsünü hesapla

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- eğer son barın bedeni (index 1 olan bar) bir önceki ATR değerini aşarsa (indeks 2'deki bar), bir alım-satım sinyali alınır

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // yükselen mum için pozitif değer

}

else

PrintFormat("%s: Son bar elde edilemedi! Hata",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: ATR gösterge değeri alınamadı! Hata",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- eğer ters alım-satım modu etkinse

res=revers?-res:res; // eğer gerekliyse sinyali tersine çevir (1 yerine -1'i geri döndür ve -1 yerine de 1'i geri döndür)

//--- bir alım-satım sinyal değerini geri döndür

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yeni bir bar göründüğünde 'true'yu geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // mevcut barın açılış zamanını sakla

//--- sıfır indeksli barın açılış zamanını elde et

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- eğer açılış zaman bilgisi değişirse, yeni bir bar gelmiş demektir

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- yeni barın açılış zamanı verilerini günlükte göster

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- yeni barın açılış zamanı bilgisine sahip bir mesaj göster

PrintFormat("%s: yeni bar %s %s üzerinde %s de açıldı",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- son fiyat(tik) hakkındaki verileri elde et

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() başarısız oldu, hata = ",GetLastError());

//--- son fiyat zamanını milisaniye olarak kadar göster

PrintFormat("Son fiyat %s.%03d taydı",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- yeni bir bar var

return (true);

}

//--- yeni bir bar yok

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen hacimle, piyasa fiyatından alış yap |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- piyasa fiyatından alış yap

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen hacimle, piyasa fiyatından satış yap |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- piyasa fiyatından alış yap

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bar sayısı ile hesaplanan açık tutma süresine göre pozisyonu kapat

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // açık pozisyonların sayısı

//--- tüm açık pozisyonları ara

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- pozisyon parametreleri

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // pozisyon bileti

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // sembol

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // pozisyon MagicNumber'ı

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // pozisyon açılış zamanı

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // kaç bar önce pozisyon açıldı



//--- eğer bir pozisyonun ömrü, MagicNumber ve sembol eşleşirken, halihazırda fazlaysa

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // ondalık basamak sayısı

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // pozisyon hacmi

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // pozisyon türü

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // doğru mesaj formatı için metin kutusunu küçült

PrintFormat(" #%I64u %s %s %.2f pozisyonunu kapat",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- emir türünü belirle ve alım-satım isteğini gönder

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir alım-satım isteği hazırla ve gönder |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- yapıların bildirimi ve başlatımı

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- istek parametreleri

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // İşlem türü

request.position =pos_ticket; // kapanıyorsa, pozisyon bileti

request.symbol =Symbol(); // sembol

request.volume =volume; // hacim

request.type =type; // emir türü

request.price =price; // alım-satım fiyatı

request.deviation=slip; // fiyattan izin verilen sapma

request.magic =magicnumber; // emir MagicNumber'ı

//--- bir istek gönder

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- başarısızlık verilerini görüntüle

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f %.5f de hata %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- başarılı operasyonu bildir

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}

