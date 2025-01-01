DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıPython için MetaTradershutdown 

shutdown

MetaTrader 5 terminaline önceden kurulmuş olan bağlantıyı kapatır.

shutdown()

Geri dönüş değeri

Yok.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    quit()
 
# bağlantı durumu, sunucu adı ve işlem hesabına ilişkin verileri görüntüle
print(mt5.terminal_info())
# MetaTrader 5 sürümü ile ilgili verileri görüntüle
print(mt5.version())
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()

Ayrıca bakınız

initialize, login_py, terminal_info, version