DXShaderTexturesSet

Gölgelendirici dokularını ayarlar.

bool  DXShaderTexturesSet(
   int          shader,         // gölgelendirici tanıtıcı değeri
   const  int&  textures[]      // yapı tanıtıcı değerleri dizisi
   );

Parametreler

shader

[in] DXShaderCreate()'te oluşturulan gölgelendiricinin tanıtıcı değeri.

textures[]

[in] DXTextureCreate() kullanılarak oluşturulan doku tanıtıcı değerlerinin dizisi.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

Doku dizisinin boyutu, gölgelendirici kodunda bildirilen Texture2D nesnesi sayısına eşit olmalıdır.