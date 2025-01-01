MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXShaderTexturesSet
DXShaderTexturesSet
Gölgelendirici dokularını ayarlar.
bool DXShaderTexturesSet(
Parametreler
shader
[in] DXShaderCreate()'te oluşturulan gölgelendiricinin tanıtıcı değeri.
textures[]
[in] DXTextureCreate() kullanılarak oluşturulan doku tanıtıcı değerlerinin dizisi.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Doku dizisinin boyutu, gölgelendirici kodunda bildirilen Texture2D nesnesi sayısına eşit olmalıdır.