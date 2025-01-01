- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSetCharacter
Belirtilen konumundaki sembol değeri değiştirilmiş bir dizginin kopyasına dönüş yapar.
|
bool StringSetCharacter(
Parametreler
string_var
[in][out] Dizgi.
pos
[in] Karakterin dizgi içindeki konumu. 0 ile StringLen(metin) aralığında olabilir.
character
[in] Sembol kodu (Unicode).
Dönüş değeri
Başarılı sonuç durumunda 'true', aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
pos değeri dizgi uzunluğundan küçükse ve sembol kodu değeri 0 ise, dizgi budanır (ama dizgi için ayrılan tampon boyutu aynı kalır). Dizgi değeri 'pos' değerine eşit olur.
pos değeri, dizgi uzunluğuna eşitse, belirtilen sembol dizginin sonuna eklenir ve uzunluk bir artar.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız
StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, CharToString, ShortToString, CharArrayToString, ShortArrayToString