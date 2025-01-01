StringSetCharacter

Belirtilen konumundaki sembol değeri değiştirilmiş bir dizginin kopyasına dönüş yapar.

bool StringSetCharacter(

string& string_var,

int pos,

ushort character

);

Parametreler

string_var

[in][out] Dizgi.

pos

[in] Karakterin dizgi içindeki konumu. 0 ile StringLen(metin) aralığında olabilir.

character

[in] Sembol kodu (Unicode).

Dönüş değeri

Başarılı sonuç durumunda 'true', aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

pos değeri dizgi uzunluğundan küçükse ve sembol kodu değeri 0 ise, dizgi budanır (ama dizgi için ayrılan tampon boyutu aynı kalır). Dizgi değeri 'pos' değerine eşit olur.

pos değeri, dizgi uzunluğuna eşitse, belirtilen sembol dizginin sonuna eklenir ve uzunluk bir artar.

Örnek:

void OnStart()

{

string str="0123456789";

Print("önce: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

//--- ortasına sıfır ekle

StringSetCharacter(str,6,0);

Print("sonra: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

//--- sonuna bir sembol ekle

int size=StringLen(str);

StringSetCharacter(str,size,'+');

Print("ek: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

}

/* Sonuç

önce: str = 0123456789 ,StringBufferLen(str) = 0 StringLen(str) = 10

sonra: str = 012345 ,StringBufferLen(str) = 16 StringLen(str) = 6

ek: str = 012345+ ,StringBufferLen(str) = 16 StringLen(str) = 7

*/

Ayrıca Bakınız

StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, CharToString, ShortToString, CharArrayToString, ShortArrayToString