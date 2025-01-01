DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıÖzel GöstergelerPlotIndexSetDouble 

PlotIndexSetDouble

Belirtilen gösterge çizgisinin belirtilen özelliğinin değerini ayarlar. Gösterge özelliği double tipinde olmalıdır.

bool  PlotIndexSetDouble(
   int     plot_index,     // çizim stili indisi
   int     prop_id,        // özellik tanımlayıcı
   double  prop_value      // ayarlanacak değer
   );

Parametreler

plot_index

[in] grafiksel çizim indisi

prop_id

[in] Bu değer, ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.

prop_value

[in]  Özelliğin değeri.

Dönüş değeri

Başarılı sonuç durumunda true, aksi durumda false dönüşü yapar.