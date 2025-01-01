MQL5 ReferansıÖzel GöstergelerPlotIndexSetDouble
- Örneklerle Gösterge Stilleri
- Gösterge Özellikleri ve Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
PlotIndexSetDouble
Belirtilen gösterge çizgisinin belirtilen özelliğinin değerini ayarlar. Gösterge özelliği double tipinde olmalıdır.
|
bool PlotIndexSetDouble(
Parametreler
plot_index
[in] grafiksel çizim indisi
prop_id
[in] Bu değer, ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.
prop_value
[in] Özelliğin değeri.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç durumunda true, aksi durumda false dönüşü yapar.