//+------------------------------------------------------------------+

//| OpenCL kernel |

//+------------------------------------------------------------------+

const string

cl_src=

//--- varsayılan olarak GPU double tipli sayıları desteklemiyor

//--- double tipi ile çalışabilmek için cl_khr_fp64 direktifi kullanılır

"#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable \r

"

//--- OpenCL kernel fonksiyonu

"__kernel void Test_GPU(__global double *data, \r

"

" const int N, \r

"

" const int total_arrays) \r

"

" { \r

"

" uint kernel_index=get_global_id(0); \r

"

" if (kernel_index>total_arrays) return; \r

"

" uint local_start_offset=kernel_index*N; \r

"

" for(int i=0; i<N; i++) \r

"

" { \r

"

" data[i+local_start_offset] *= 2.0; \r

"

" } \r

"

" } \r

";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_CPU |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Test_CPU(double &data[],const int N,const int id,const int total_arrays)

{

//--- dizi büyüklüğünü denetle

if(ArraySize(data)==0) return(false);

//--- dizi indisini denetle

if(id>total_arrays) return(false);

//--- id numaralı dizi için yerel başlangıç payını hesapla

int local_start_offset=id*N;

//--- elemanları 2 ile çarp

for(int i=0; i<N; i++)

{

data[i+local_start_offset]*=2.0;

}

return true;

}

//---

#define ARRAY_SIZE 100 // dizi büyüklüğü

#define TOTAL_ARRAYS 5 // dizi sayısı

//--- OpenCL işleyicileri

int cl_ctx; // OpenCL bağlam işleyicisi

int cl_prg; // OpenCL program işleyicisi

int cl_krn; // OpenCL kernel işleyicisi

int cl_mem; // OpenCL tampon işleyicisi

//---

double DataArray1[]; // CPU hesaplamaları için veri dizisi

double DataArray2[]; // GPU hesplamaları için veri dizisi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- OpenCL nesnelerini başlat

//--- OpenCL bağlamı oluştur

if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)

{

Print("OpenCL bulunamadı. Hata=",GetLastError());

return(1);

}

//--- OpenCL programı oluştur

if((cl_prg=CLProgramCreate(cl_ctx,cl_src))==INVALID_HANDLE)

{

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL programı oluşturulamadı. Hata=",GetLastError());

return(1);

}

//--- OpenCL kerneli oluştur

if((cl_krn=CLKernelCreate(cl_prg,"Test_GPU"))==INVALID_HANDLE)

{

CLProgramFree(cl_prg);

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL kerneli oluşturulamadı. Hata=",GetLastError());

return(1);

}

//--- OpenCL tamponu oluştur

if((cl_mem=CLBufferCreate(cl_ctx,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS*sizeof(double),CL_MEM_READ_WRITE))==INVALID_HANDLE)

{

CLKernelFree(cl_krn);

CLProgramFree(cl_prg);

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL tamponu oluşturulamadı. Hata=",GetLastError());

return(1);

}

//--- OpenCL kerneli içinsabit parametreleri ayarla

CLSetKernelArgMem(cl_krn,0,cl_mem);

CLSetKernelArg(cl_krn,1,ARRAY_SIZE);

CLSetKernelArg(cl_krn,2,TOTAL_ARRAYS);

//--- veri dizilerini hazırla

ArrayResize(DataArray1,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);

ArrayResize(DataArray2,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);

//--- verileri dizilere gir

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- j numaralı dizi için yerel başlangıç payını hesapla

uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;

//--- j numaralı diziyi hazırla

for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)

{

//--- dizileri MathCos(i+j) fonksiyonu ile doldur;

DataArray1[i+local_offset]=MathCos(i+j);

DataArray2[i+local_offset]=MathCos(i+j);

}

};

//--- CPU hesaplamasını denetle

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- j numaralı dizinin hesaplanması

Test_CPU(DataArray1,ARRAY_SIZE,j,TOTAL_ARRAYS);

}

//--- CLExecute parametrelerini ayarla

uint offset[]={0};

//--- global iş büyüklüğü

uint work[]={TOTAL_ARRAYS};

//--- veriyi OpenCL tamponuna yaz

CLBufferWrite(cl_mem,DataArray2);

//--- OpenCL kernelini çalıştır

CLExecute(cl_krn,1,offset,work);

//--- OpenCL tamponundan verileri oku

CLBufferRead(cl_mem,DataArray2);

//--- toplam hata

double total_error=0;

//--- sonuçları karşılaştır ve htayı hesapla

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- j numaralı dizi için yerel başlangıç payını hesapla

uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;

//--- sonuçları karşılaştır

for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)

{

double v1=DataArray1[i+local_offset];

double v2=DataArray2[i+local_offset];

double delta=MathAbs(v2-v1);

total_error+=delta;

//--- ilk ve son dizileri göster

if((j==0) || (j==TOTAL_ARRAYS-1))

PrintFormat("%d dizi arasından %d numarlı dizi, eleman [%d]: %f, %f, [hata]=%f",TOTAL_ARRAYS,j+1,i,v1,v2,delta);

}

}

PrintFormat("Toplam hata: %f",total_error);

//--- OpenCL nesnelerini sil

//--- OpenCL tamponunu boşlalt

CLBufferFree(cl_mem);

//--- OpenCL kernelini serbest bırak

CLKernelFree(cl_krn);

//--- OpenCL programını srbest bırak

CLProgramFree(cl_prg);

//--- OpenCL bağlamıı serbest bırak

CLContextFree(cl_ctx);

//---

return(0);

}