|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OpenCL kernel |
//+------------------------------------------------------------------+
const string
cl_src=
//--- varsayılan olarak GPU double tipli sayıları desteklemiyor
//--- double tipi ile çalışabilmek için cl_khr_fp64 direktifi kullanılır
"#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable \r\n"
//--- OpenCL kernel fonksiyonu
"__kernel void Test_GPU(__global double *data, \r\n"
" const int N, \r\n"
" const int total_arrays) \r\n"
" { \r\n"
" uint kernel_index=get_global_id(0); \r\n"
" if (kernel_index>total_arrays) return; \r\n"
" uint local_start_offset=kernel_index*N; \r\n"
" for(int i=0; i<N; i++) \r\n"
" { \r\n"
" data[i+local_start_offset] *= 2.0; \r\n"
" } \r\n"
" } \r\n";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Test_CPU |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Test_CPU(double &data[],const int N,const int id,const int total_arrays)
{
//--- dizi büyüklüğünü denetle
if(ArraySize(data)==0) return(false);
//--- dizi indisini denetle
if(id>total_arrays) return(false);
//--- id numaralı dizi için yerel başlangıç payını hesapla
int local_start_offset=id*N;
//--- elemanları 2 ile çarp
for(int i=0; i<N; i++)
{
data[i+local_start_offset]*=2.0;
}
return true;
}
//---
#define ARRAY_SIZE 100 // dizi büyüklüğü
#define TOTAL_ARRAYS 5 // dizi sayısı
//--- OpenCL işleyicileri
int cl_ctx; // OpenCL bağlam işleyicisi
int cl_prg; // OpenCL program işleyicisi
int cl_krn; // OpenCL kernel işleyicisi
int cl_mem; // OpenCL tampon işleyicisi
//---
double DataArray1[]; // CPU hesaplamaları için veri dizisi
double DataArray2[]; // GPU hesplamaları için veri dizisi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart()
{
//--- OpenCL nesnelerini başlat
//--- OpenCL bağlamı oluştur
if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)
{
Print("OpenCL bulunamadı. Hata=",GetLastError());
return(1);
}
//--- OpenCL programı oluştur
if((cl_prg=CLProgramCreate(cl_ctx,cl_src))==INVALID_HANDLE)
{
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL programı oluşturulamadı. Hata=",GetLastError());
return(1);
}
//--- OpenCL kerneli oluştur
if((cl_krn=CLKernelCreate(cl_prg,"Test_GPU"))==INVALID_HANDLE)
{
CLProgramFree(cl_prg);
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL kerneli oluşturulamadı. Hata=",GetLastError());
return(1);
}
//--- OpenCL tamponu oluştur
if((cl_mem=CLBufferCreate(cl_ctx,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS*sizeof(double),CL_MEM_READ_WRITE))==INVALID_HANDLE)
{
CLKernelFree(cl_krn);
CLProgramFree(cl_prg);
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL tamponu oluşturulamadı. Hata=",GetLastError());
return(1);
}
//--- OpenCL kerneli içinsabit parametreleri ayarla
CLSetKernelArgMem(cl_krn,0,cl_mem);
CLSetKernelArg(cl_krn,1,ARRAY_SIZE);
CLSetKernelArg(cl_krn,2,TOTAL_ARRAYS);
//--- veri dizilerini hazırla
ArrayResize(DataArray1,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);
ArrayResize(DataArray2,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);
//--- verileri dizilere gir
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- j numaralı dizi için yerel başlangıç payını hesapla
uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;
//--- j numaralı diziyi hazırla
for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)
{
//--- dizileri MathCos(i+j) fonksiyonu ile doldur;
DataArray1[i+local_offset]=MathCos(i+j);
DataArray2[i+local_offset]=MathCos(i+j);
}
};
//--- CPU hesaplamasını denetle
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- j numaralı dizinin hesaplanması
Test_CPU(DataArray1,ARRAY_SIZE,j,TOTAL_ARRAYS);
}
//--- CLExecute parametrelerini ayarla
uint offset[]={0};
//--- global iş büyüklüğü
uint work[]={TOTAL_ARRAYS};
//--- veriyi OpenCL tamponuna yaz
CLBufferWrite(cl_mem,DataArray2);
//--- OpenCL kernelini çalıştır
CLExecute(cl_krn,1,offset,work);
//--- OpenCL tamponundan verileri oku
CLBufferRead(cl_mem,DataArray2);
//--- toplam hata
double total_error=0;
//--- sonuçları karşılaştır ve htayı hesapla
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- j numaralı dizi için yerel başlangıç payını hesapla
uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;
//--- sonuçları karşılaştır
for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)
{
double v1=DataArray1[i+local_offset];
double v2=DataArray2[i+local_offset];
double delta=MathAbs(v2-v1);
total_error+=delta;
//--- ilk ve son dizileri göster
if((j==0) || (j==TOTAL_ARRAYS-1))
PrintFormat("%d dizi arasından %d numarlı dizi, eleman [%d]: %f, %f, [hata]=%f",TOTAL_ARRAYS,j+1,i,v1,v2,delta);
}
}
PrintFormat("Toplam hata: %f",total_error);
//--- OpenCL nesnelerini sil
//--- OpenCL tamponunu boşlalt
CLBufferFree(cl_mem);
//--- OpenCL kernelini serbest bırak
CLKernelFree(cl_krn);
//--- OpenCL programını srbest bırak
CLProgramFree(cl_prg);
//--- OpenCL bağlamıı serbest bırak
CLContextFree(cl_ctx);
//---
return(0);
}