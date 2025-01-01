- CharToString
StringToShortArray
Bu fonksiyon, bir dizgiyi sembol bazında, ushort tipli bir dizinin belirtilen alanına kopyalar ve ardından, kopyalanan eleman sayısına dönüş yapar.
int StringToShortArray(
Parametreler
text_string
[in] Kopyalanacak dizgi
array[]
[out] ushort tipi dizi (analog wchar_t tipi).
start=0
[in] Kopyalamanın başlayacağı konum. Varsayılan olarak - 0.
count=-1
[in] Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Ön tanımlı değer -1'dir, yani dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar kopyalama yapılacağı anlamına gelir. "Terminal 0" da ayrıca diziye kopyalanacaktır, bu durumda dinamik dizinin büyüklüğü, dizgi büyüklüğü için gerekli olan alan için artırılabilir. Eğer dinamik dizinin büyüklüğü dizgi büyüklüğünü aşarsa, dizi büyüklüğü azaltılmayacaktır.
Dönüş değeri
Kopyalanan eleman sayısı.
Example:
