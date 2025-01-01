- Alert
Sleep
Fonksiyon, mevcut Uzman Danışmanın veya betiğin çalışmasını belirli bir aralık için durdurur.
|
void Sleep(
Parametreler
milliseconds
[in] Milisaniye bazında gecikme aralığı.
Dönüş değeri
Dönüş değeri yok.
Not
Sleep() fonksiyonu özel göstergelerde çağrılamaz; göstergeler arayüz iş parçacığının içinde çalıştırılır ve bunu yavaşlatmamalıdırlar. Fonksiyon her 0.1 saniyede için, Uzman Danışman durma bayrağının gömülü kontrolüne sahip olur.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+