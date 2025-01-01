MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXContextGetDepth
DXContextGetDepth
Oluşturulan bir karenin derinlik tamponunu elde eder.
bool DXContextGetDepth(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
image
[out] Render alınan karenin derinliğinin tampon değerleri dizisi.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Geri döndürülen tampon, DXContextGetColors()'da elde edilebilen render alınmış karenin her pikselinin derinliğini ilgili birimde (0.0'dan 1.0'a kadar) içerir.