DXContextGetDepth

Oluşturulan bir karenin derinlik tamponunu elde eder.

bool  DXContextGetDepth(
   int     context,      // grafik içeriği tanıtıcı değeri  
   float&  image[]       // derinlik değeri dizisi 
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

image

[out]  Render alınan karenin derinliğinin tampon değerleri dizisi.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

Geri döndürülen tampon, DXContextGetColors()'da elde edilebilen render alınmış karenin her pikselinin derinliğini ilgili birimde (0.0'dan 1.0'a kadar) içerir.