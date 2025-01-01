//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- hesaptaki tüm pozisyonlara göre bir döngü içerisinde

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- özelliklerine erişmek için otomatik olarak seçerek bir sonraki pozisyonun fişini al

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- pozisyonun türünü al ve seçilen pozisyonun dizge özelliklerinin listesi için başlığı görüntüle

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("String properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- seçilen pozisyonun tüm dizge özelliklerini başlık altında yazdır

PositionPropertiesStringPrint(15);

}

/*

sonuç:

String properties of an open position Buy #2810798881:

Symbol: EURUSD

Comment: Test PositionGetString

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Seçilen pozisyonun dizge özelliklerini günlükte görüntüle |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

string value="";



//--- başlık metnini ve başlık alanının genişliğini tanımla

//--- başlık genişliği fonksiyona sıfıra eşit olarak aktarılırsa, genişlik başlık satırının boyutu + 1 olacaktır

header="Symbol:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- pozisyon sembolünü al ve belirtilen başlık genişliğiyle günlükte görüntüle

if(!PositionGetString(POSITION_SYMBOL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- pozisyon yorumunu günlükte görüntüle

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_COMMENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- harici bir sistemdeki pozisyon kimliğini günlükte görüntüle

header="External ID:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_EXTERNAL_ID, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}