Veritabanlarıyla çalışma

Veritabanlarıyla çalışma fonksiyonları popüler ve kullanımı kolay SQLite motorunu kullanır. Bu motorun önemli bir özelliği, tüm veritabanının kullanıcının bilgisayarında bulunan tek bir standart dosyaya yerleştirilmiş olmasıdır.

Fonksiyonlar, basit SQL istekleri kullanılarak tabloların kolayca oluşturulmasına, bunlara veri eklenmesine, değişiklik ve örnekleme yapılmasına olanak tanır:

herhangi bir formattan işlem geçmişi ve kotasyon alma,

optimizasyon ve sınama sonuçlarını kaydetme,

diğer analiz paketleriyle veri hazırlama ve veri değişimi,

MQL5 uygulama ayarlarını ve durumunu saklama.

Sorgular, istatistiksel ve matematiksel fonksiyonların kullanılmasına olanak sağlar.

Veritabanlarıyla çalışma fonksiyonları, büyük veri dizilerini işlemek için en çok yinelenen işlemlerin SQL istekleriyle değiştirilmesine olanak tanır; bu, birçok durumda karmaşık döngüler ve karşılaştırmaları programlamak yerine DatabaseExecute/DatabasePrepare çağrılarını kullanmanıza olanak sağlar. İstek sonuçlarını hazır bir yapı halinde kolayca elde etmek için DatabaseReadBind fonksiyonunu kullanın. Fonksiyon, tek bir çağrıda tüm kayıt alanlarının aynı anda okunmasına olanak sağlar.

Okuma, yazma ve değiştirme işlemlerini hızlandırmak için, veritabanı DATABASE_OPEN_MEMORY bayrağıyla RAM'de açılabilir/oluşturulabilir, ancak bu tür bir veritabanı yalnızca belirli bir uygulama tarafından kullanılabilir ve paylaşılmaz. Sabit diskte bulunan veritabanlarıyla çalışırken, toplu veri eklemeleri/değişiklikleri DatabaseTransactionBegin/DatabaseTransactionCommit/DatabaseTransactionRollback kullanılarak sarılmalıdır. Bu, işlemi yüzlerce kez hızlandırır.

Fonksiyonlarla çalışmaya başlamak için SQLite: MQL5'te SQL veritabanlarıyla yerel çalışma makalesini okuyun.

Fonksiyon Eylem DatabaseOpen Belirtilen dosyada veritabanı açar veya oluşturur DatabaseClose Veritabanını kapatır DatabaseImport Verileri bir dosyadan tabloya aktarır DatabaseExport Bir tablo veya SQL isteği yürütme sonucunu bir CSV dosyasına aktarır DatabasePrint Uzman Danışmanlar günlüğüne bir tablo veya SQL isteği yürütme sonucu yazdırır DatabaseTableExists Veritabanında tablonun varlığını kontrol eder DatabaseExecute Belirtilen veritabanına istek yürütür DatabasePrepare Daha sonra DatabaseRead() kullanılarak yürütülebilen bir istek tanıtıcı değeri oluşturur DatabaseReset DatabasePrepare() çağrıldıktan sonra olduğu gibi isteği sıfırlar DatabaseBind İstekte bir parametre değeri ayarlar DatabaseBindArray Diziyi parametre değeri olarak ayarlar DatabaseRead İstek sonucunda bir sonraki girdiye gider DatabaseFinalize DatabasePrepare()'da oluşturulan isteği kaldırır DatabaseTransactionBegin İşlem yürütmeyi başlatır DatabaseTransactionCommit İşlem yürütmeyi tamamlar DatabaseTransactionRollback İşlemleri geri alır DatabaseColumnsCount İstekteki alan sayısını elde eder DatabaseColumnName Alan adını indekse göre elde eder DatabaseColumnType Alan tipini indekse göre elde eder DatabaseColumnSize Alan boyutunu bayt cinsinden elde eder DatabaseColumnText Alan değerini geçerli kayıttan dizge olarak elde eder DatabaseColumnInteger Geçerli kayıttan int tipi değeri elde eder DatabaseColumnLong Geçerli kayıttan long tipi değeri elde eder DatabaseColumnDouble Geçerli kayıttan double tipi değeri elde eder DatabaseColumnBlob Alan değerini geçerli kayıttan dizi olarak elde eder

İstatistiksel fonksiyonlar:

mode – mod

median – medyan (50'nci persantil)

percentile_25 – 25'inci persantil

percentile_75

percentile_90

percentile_95

percentile_99

stddev or stddev_samp — örneklem standart sapması

stddev_pop — popülasyon standart sapması

variance or var_samp — örneklem varyansı

var_pop — popülasyon varyansı

Matematiksel fonksiyonlar:

acos(X) – radyan cinsinden arccos

acosh(X) – hiperbolik arccos

asin(X) – radyan cinsinden arcsin

asinh(X) – hiperbolik arcsin

atan(X) – radyan cinsinden arctan

atan2(X,Y) – X/Y oranlı radyan cinsinden arctan

atanh(X) – hiperbolik arctan

ceil(X) – yukarıdaki en yakın tam sayıya yuvarlar

ceiling(X) – yukarıdaki en yakın tam sayıya yuvarlar

cos(X) – radyan cinsinden açının kosinüsü

cosh(X) – hiperbolik kosinüs

degrees(X) – radyanı açıya dönüştürür

exp(X) – üs

floor(X) – aşağıdaki en yakın tam sayıya yuvarlar

ln(X) – doğal logaritma

log(B,X) – belirtilen tabana göre logaritma

log(X) – bayağı logaritma

log10(X) – bayağı logaritma

log2(X) – 2 tabanına göre logaritma

mod(X,Y) – bölme işleminin kalanı

pi() – yaklaşık Pi

pow(X,Y) – belirtilen tabanı kuvvet yapar

power(X,Y) – belirtilen tabanı kuvvet yapar

radians(X) – açıyı radyana dönüştürür

sin(X) – radyan cinsinden açının sinüsü

sinh(X) – hiperbolik sinüs

sqrt(X) – karekök

tan(X) – radyan cinsinden açının tanjantı

tanh(X) – hiperbolik tanjant

trunc(X) – 0'a yakın olan tam sayıya kısaltır

