#property description "Bu Uzman Danışman, ChartScreenShot() fonksiyonu kullanılarak, mevcut çizelgenin ekran görüntüsü"

#property description "serilerinin nasıl oluşturulabileceğini göstermektedir. Uygunluk için dosya ismi çizelgede gösterilir."

#property description "Görüntülerin genişlik ve yükseklikleri makrolarla belirlenir"



#define WIDTH 800 // ChartScreenShot() çağrısı için görüntü genişliği

#define HEIGHT 600 // ChartScreenShot() çağrısı için görüntü yüksekliği



//--- giriş parametreleri

input int pictures=5; // Serilerdeki resim sayısı

int mode=-1; // -1 çizelgenin sağ sınırına , 1 - ise sola kaydırmayı belirtir

int bars_shift=300;// ChartNavigate()kullanarak çizelgenin kaydırılması için çubuk sayısı

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- Otomatik kaydırılmayı devre dışı bırak

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- Çizelgenin sağ kıyısının kaydırılmasını ayarla

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);

//--- Mum çizelgesini göster

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//---

Print("Uzman Danışmanın hazırlanması tamamlandı");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Fonksiyonun ismini, çağrı zamanını ve olay işleyiciyi göster

Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);

//--- CHARTEVENT_CLICK olayının işleyicisi ("Çizelge üstünde fare tıklaması")

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- Çizelge kıyısından başlangıç kaydırması

int pos=0;

//--- Sol çizelge kenarının işlemi

if(mode>0)

{

//--- Çizelgeyi sol yana kaydır

ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- Dosya ismi olarak ve çizelgede göstermek için bir metin ayarla

string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";

//--- İsmi, çizelge üzerinde yorum olarak göster

Comment(name);

//--- Çizelge görüntüsünü terminal_dizini\MQL5\Files\ konumuna kaydet

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))

Print("Ekran görüntüsünü kaydettik ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- Kullanıcıya çizelgenin yeni kısmına bakması için zaman tanı

Sleep(3000);

//--- Çizelgeyi mevcut konumdan bars_shift çubuk sağa kaydır

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);

}

//--- Modu tersine çevir

mode*=-1;

}

else // Çizelgenin sağ kıyısının işlemi

{

//--- Çizelgeyi sağ tarafa kaydır

ChartNavigate(0,CHART_END,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- Dosya ismi olarak ve çizelgede göstermek için bir metin ayarla

string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";

//--- İsmi, çizelge üzerinde yorum olarak göster

Comment(name);

//--- Çizelge görüntüsünü terminal_dizini\MQL5\Files\ konumuna kaydet

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))

Print("Ekran görüntüsünü kaydettik ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- Kullanıcıya çizelgenin yeni kısmına bakması için zaman tanı

Sleep(3000);

//--- Çizelgeyi mevcut konumdan bars_shift çubuk sağa kaydır

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);

}

//--- Modu tersine çevir

mode*=-1;

}

} // CHARTEVENT_CLICK olay işlemesinin sonu

//--- OnChartEvent() olay işleyicisinin sonu

}