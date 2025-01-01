StringAdd Bir dizgiyi başka bir dizginin sonuna ekler

StringBufferLen Dizgi için tahsis edilmiş olan tamponun (ara-bellek) boyutuna dönüş yapar

StringCompare İki dizgiyi karşılaştırır. Birinci dizgi ikincisinden büyük ise 1; dizgiler eşitse 0; ilk dizgi ikincisinden küçükse -1 dönüşü yapar.

StringConcatenate Geçirilen parametrelerden oluşan bir dizgiyi şekillendirir

StringFill Belirtilen bir dizgiyi, seçilen sembollerle doldurur

StringFind Dizgi içinde, bir alt-dizgiyi arar

StringGetCharacter Dizgi içerisinde, belirtilen konumdaki bir sayının değerine dönüş yapar

StringInit Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir

StringLen Bir dizgi içindeki sembollerin sayısını verir

StringSetLength Bir dizge için belirtilen bir uzunluk (karakter olarak) ayarlar

StringReplace Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen sembol dizileriyle değiştirir

StringReserve Bellekteki bir dizge için belirtilen boyutta bir tampon ayırır

StringSetCharacter Belirtilen konumundaki sembol değeri değiştirilmiş bir dizginin kopyasına dönüş yapar

StringSplit Belirtilen ayracı kullanarak, belirtilen bir dizgiden alt-dizgiler elde eder ve bu alt-dizgilerin sayısına dönüş yapar

StringSubstr Bir metnin belirtilen konumundan bir alt-dizgiyi ayıklar

StringToLower Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre küçük karaktere çevirir

StringToUpper Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre büyük karakterlere çevirir

StringTrimLeft Dizginin sol tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri kırpar