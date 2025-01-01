DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı 

Dizgi Fonksiyonları

Bu fonksiyon grubu string tipli verilerle çalışmak için tasarlanmıştır.

Fonksiyon

Eylem

StringAdd

Bir dizgiyi başka bir dizginin sonuna ekler

StringBufferLen

Dizgi için tahsis edilmiş olan tamponun (ara-bellek) boyutuna dönüş yapar

StringCompare

İki dizgiyi karşılaştırır. Birinci dizgi ikincisinden büyük ise 1; dizgiler eşitse 0; ilk dizgi ikincisinden küçükse -1 dönüşü yapar.

StringConcatenate

Geçirilen parametrelerden oluşan bir dizgiyi şekillendirir

StringFill

Belirtilen bir dizgiyi, seçilen sembollerle doldurur

StringFind

Dizgi içinde, bir alt-dizgiyi arar

StringGetCharacter

Dizgi içerisinde, belirtilen konumdaki bir sayının değerine dönüş yapar

StringInit

Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir

StringLen

Bir dizgi içindeki sembollerin sayısını verir

StringSetLength

Bir dizge için belirtilen bir uzunluk (karakter olarak) ayarlar

StringReplace

Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen sembol dizileriyle değiştirir

StringReserve

Bellekteki bir dizge için belirtilen boyutta bir tampon ayırır

StringSetCharacter

Belirtilen konumundaki sembol değeri değiştirilmiş bir dizginin kopyasına dönüş yapar

StringSplit

Belirtilen ayracı kullanarak, belirtilen bir dizgiden alt-dizgiler elde eder ve bu alt-dizgilerin sayısına dönüş yapar

StringSubstr

Bir metnin belirtilen konumundan bir alt-dizgiyi ayıklar

StringToLower

Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre küçük karaktere çevirir

StringToUpper

Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre büyük karakterlere çevirir

StringTrimLeft

Dizginin sol tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri kırpar

StringTrimRight

Dizginin sağ tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri keser