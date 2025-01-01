- StringAdd
Dizgi Fonksiyonları
Bu fonksiyon grubu string tipli verilerle çalışmak için tasarlanmıştır.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Bir dizgiyi başka bir dizginin sonuna ekler
|
Dizgi için tahsis edilmiş olan tamponun (ara-bellek) boyutuna dönüş yapar
|
İki dizgiyi karşılaştırır. Birinci dizgi ikincisinden büyük ise 1; dizgiler eşitse 0; ilk dizgi ikincisinden küçükse -1 dönüşü yapar.
|
Geçirilen parametrelerden oluşan bir dizgiyi şekillendirir
|
Belirtilen bir dizgiyi, seçilen sembollerle doldurur
|
Dizgi içinde, bir alt-dizgiyi arar
|
Dizgi içerisinde, belirtilen konumdaki bir sayının değerine dönüş yapar
|
Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir
|
Bir dizgi içindeki sembollerin sayısını verir
|
Bir dizge için belirtilen bir uzunluk (karakter olarak) ayarlar
|
Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen sembol dizileriyle değiştirir
|
Bellekteki bir dizge için belirtilen boyutta bir tampon ayırır
|
Belirtilen konumundaki sembol değeri değiştirilmiş bir dizginin kopyasına dönüş yapar
|
Belirtilen ayracı kullanarak, belirtilen bir dizgiden alt-dizgiler elde eder ve bu alt-dizgilerin sayısına dönüş yapar
|
Bir metnin belirtilen konumundan bir alt-dizgiyi ayıklar
|
Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre küçük karaktere çevirir
|
Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre büyük karakterlere çevirir
|
Dizginin sol tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri kırpar
|
Dizginin sağ tarafındaki satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri keser