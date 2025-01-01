ChartIndicatorGet

Belirtilmiş çizelgede, belirtilmiş isimli göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int ChartIndicatorGet(

long chart_id,

int sub_window

const string indicator_shortname

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

sub_window

[in] Çizelge alt penceresinin numarası. 0, ana çizelge penceresi demektir.

const indicator_shortname

[in] INDICATOR_SHORTNAME özelliği ile IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak ayarlanan gösterge kısa ismi. Gösterge kısa ismini almak için ChartIndicatorName() fonksiyonunu kullanın.

Dönüş değeri

Başarı durumunda gösterge tanıtıcı değerine, aksi durumda INVALID_HANDLE değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

ChartIndicatorGet() fonksiyonu kullanılarak elde edilen gösterge tanıtıcı değeri, dahili gösterge kullanım sayacını artırır. Terminal çalışma zamanı sistemi, sayacı sıfırdan büyük olan tüm göstergeleri yüklü tutar. Bu nedenle, artık gerekli olmayan gösterge tanıtıcı değeri, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, aynı programdaki IndicatorRelease() kullanılarak hemen ve açıkça serbest bırakılmalıdır. Aksi takdirde, "terk edilmiş" tanıtıcı değerini bulmak ve başka bir programdan doğru şekilde serbest bırakmak imkansız olacaktır.

Yeni bir gösterge oluştururken, INDICATOR_SHORTNAME özelliği ile IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak oluşturulan kısa ismini şekillendirirken dikkatli olun. Göstergenin, ChartIndicatorGet() fonksiyonunda kısa isim ile tanımlanması nedeniyle; kısa ismin gösterge giriş parametrelerinin değerini içermesi önerilir.

Bir göstergeyi tanımlamanın bir diğer yolu – IndicatorParameters() fonksiyonunu kullanarak, verilmiş tanıtıcı değer için gösterge parametrelerinin bir listesini alıp, elde edilen değerleri analiz etmektir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Çizelgedeki pencerelerin sayısı (en az bir adet; ana pencere her zaman mevcut)

int windows=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- Tüm pencereleri kontrol et

for(int w=0;w<windows;w++)

{

//--- bu penceredeki/alt penceredeki göstergelerin sayısı

int total=ChartIndicatorsTotal(0,w);

//--- penceredeki tüm göstergeleri araştır

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- bir göstergenin kısa ismini al

string name=ChartIndicatorName(0,w,i);

//--- göstergenin tanıtıcı değerini al

int handle=ChartIndicatorGet(0,w,name);

//--- Günlüğe ekle

PrintFormat("Window=%d, index=%d, name=%s, handle=%d",w,i,name,handle);

//--- You should obligatorily release the indicator handle when it is no longer needed

IndicatorRelease(handle);

}

}

}

Ayrıca Bakınız

ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), IndicatorParameters()